Regionalni bunt: Prevoznici zatvaraju prelaze jer im šengenska pravila gase poslove

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije zvanično su potvrdili početak zajedničkih, regionalno koordinisanih protesta koji će početi 14. septembra 2026. godine na graničnim prelazima i teretnim terminalima prema državama članicama EU.

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Ovu odluku donio je Plenum Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u punoj koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima prevoznika iz regiona, nakon što, kako se navodi, mjesecima nisu dobili nikakvo održivo rješenje za gorući problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Iz Regionalne koordinacije poručuju da su iscrpljene sve mogućnosti institucionalnog djelovanja, s obzirom na to da nadležne domaće i evropske institucije nisu ponudile konkretna rješenja za situaciju u kojoj se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska u EU.

U saopštenju se posebno naglašava priroda posla profesionalnih vozača i apsurdnost primjene opštih pravila o boravku na njih.

"Profesionalni vozač u međunarodnom drumskom transportu ne boravi u Evropskoj uniji u turističke svrhe. Njegovo prisustvo proizlazi iz izvršenja međunarodnog transportnog zadatka i predstavlja sastavni dio funkcionisanja trgovine i lanaca snabdijevanja između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Profesionalni vozači nisu ilegalni migranti, nisu bezbjednosna prijetnja i nisu ilegalna radna snaga", tvrde.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da postojeći režim dovodi vozače u situaciju da uredno izvršavaju svoje radne obaveze, a da zbog same prirode posla iscrpe dozvoljeni period boravka i ostanu onemogućeni da nastave rad. Posljedice se već uveliko odražavaju kroz smanjenu raspoloživost radne snage, gubitak transportnih kapaciteta, skuplji transport, ugrožen uvoz i izvoz, te odlazak vozača i gašenje pojedinih preduzeća.

Protesti će biti mirni, organizovani i bezbjednosno koordinisani uz saradnju sa graničnim i policijskim strukturama svake države, a posebna pažnja biće posvećena hitnim medicinskim potrebama, humanitarnom transportu i prevozu živih životinja.

Organizatori su uputili i jasnu poruku javnosti i privrednim subjektima:

"Građani Bosne i Hercegovine nisu meta protesta. Privreda Bosne i Hercegovine nisu meta protesta. Naprotiv, želimo zaštititi profesionalne vozače, domaće transportne kompanije i dugoročnu stabilnost lanaca snabdijevanja. Građani i privredni subjekti mogu pravovremeno planirati svoje aktivnosti, a rješenje statusa profesionalnih vozača je cilj".

Regionalna koordinacija ostaje otvorena za dijalog sve do 14. septembra. Ukoliko u međuvremenu bude ponuđeno provjerljivo i pravno održivo rješenje koje uvažava specifičnost rada vozača u međunarodnom transportu, najavljene mjere biće razmotrene, dok u suprotnom protesti na granicama sa EU počinju u zakazanom roku.