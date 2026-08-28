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Forto predložio "one-stop-shop" za prevoznike: Manje papira, čekanja i odlazaka u institucije

Forto predložio "one-stop-shop" za prevoznike: Manje papira, čekanja i odlazaka u institucije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Edin Forto predložio je uvođenje „one-stop-shop“ modela kojim bi prevoznici poslove završavali na jednom mjestu, uz manje papirologije i čekanja.

Forto predložio „one-stop-shop“ za prevoznike: Manje papira i čekanja Izvor: Srna/Jelena Popović

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Edin Forto predložio je uvođenje "one-stop-shop" modela, kojim bi prevoznici poslove za međunarodni i međuentitetski drumski prevoz završavali na jednom mjestu, uz manje čekanja i bez dodatnih troškova.

Prema prijedlogu, dio administrativnih i tehničkih poslova preuzela bi Spoljnotrgovinska komora BiH, dok bi Ministarstvo zadržalo poslove iz oblasti regulative, upravljanja, međunarodne saradnje i nadzora, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta.

Forto je naveo da bi cilj bio da prevoznici imaju manje papira, manje odlazaka u različite institucije i kraće vrijeme za dobijanje potrebnih dokumenata.

Spoljnotrgovinska komora bi, za poslove za koje postoji pravni osnov, mogla da prima i obrađuje zahtjeve, provjerava dokumentaciju, komunicira sa prevoznicima i izdaje određena dokumenta.

Ministarstvo bi i dalje izdavalo licence prevoznicima, dok bi poslovi poput izdavanja izvoda licenci i kvalifikacionih kartica vozača mogli biti organizovani posredstvom Komore.

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