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Forto i Badnjević protiv odluke o zabrani: „Pokušava se prenos nadležnosti sa nivoa BiH na Republiku Srpsku“ 1

Forto i Badnjević protiv odluke o zabrani: „Pokušava se prenos nadležnosti sa nivoa BiH na Republiku Srpsku“

Autor Haris Krhalić
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Ministar Edin Forto i direktor IDDEEA-e Almir Badnjević ocijenili su nezakonitom odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH o zabrani obrade podataka za elektronsko potpisivanje.

edin forto na pres konferenciji Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto tvrdi da je nezakonita odluka o zabrani Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje.

Forto je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da Ministarstvo komunikacija i transporta ima isključivu nadležnost kada je u pitanju Zakon o elektronskom potpisu koji je, kako kaže, leks specijalis.

On tvrdi da se iza odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH da zabrani IDDEEA da obrađuje lične podatke "krije pokušaj prenosa nadležnosti sa nivoa BiH na Republiku Srpsku".

Forto je rekao da se neće dozvoliti da Kancelarija za akreditaciju i nadzor ovjerilaca, koja jedina može da odluči ko može da izdaje elektronske potpise, kako kaže, udovolji onima koji već 20 godina traže da se to dodijeli entitetima.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Direktor IDDEEAAlmir Badnjević rekao je da je u zakonu propisano da je Ministarstvo komunikacija i transporta nadležno da govori o tome ko je ovjerilac i sve u vezi sa onima koji dodjeljuju kvalifikovane elektronske potpise, to su, kako navodi, IDDEEA i Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

On je dodao da u Zakonu o elektronskom potpisu nigdje nije propisano da Agencija za zaštitu ličnih podataka može da govori o tome ko je imenovan, ko je ovjerilac ili bilo šta slično.

Badnjević je rekao da će IDDEEA iskoristiti raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitila svoje nadležnosti.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nedavno je zabranila IDDEEA da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata.

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Tagovi

Edin Forto IDDEEA Elektronski potpis

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Komentari 1

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M.K.

Građani BiH nikad nisu zahtjev za izdavanje lične karte i pasoša podnosili Agenciji IDDEEA nego MUPu, tako da za cirkus od elektronskog potpisa treba da se obrate MUPu. Problem je sto Almir i Forto tumače zakon. Sutra ce reci da cemo i registrovati auta u IDDEEA elektronski.

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