Uvjerenja iz suda sada i online: Pokrenut pilot projekat u BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
VSTS BiH i IDDEEA predstavili su u Sarajevu postupak izdavanja digitalnih uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka u pilot sudovima u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Širokom Brijegu.

Uvjerenja iz suda sada i online

Predsjednik VSTS-a Sanin Bogunić ocijenio je da je ovo važno za digitalizaciju pravosuđa i olakšavanje života građana.

"Građani će moći elektronskim putem da podnesu zahtjeve, uplate sudske takse i nakon toga da elektronskim putem dobiju uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka", rekao je Bogunić novinarima.

S obzirom da to zahtijeva izmjene određenih internih propisa, Bogunić je rekao da su sa Republikom Srpskom već dogovorene izmjene sudskih poslovnika, kako bi ovaj sistem bio uveden i u njenim pravosudnim institucijama.

Direktor IDDEEA Almir Badnjević rekao je da je Agencija u prethodnom periodu kreirala i razvila dvije najvažnije usluge - digitalno predstavljanje i kvalifikovani elektronski potpis.

On je naveo da sada svaki građanin BiH koji želi može da aktivira svoj kvalifikovani elektronski potpis i digitalno predstavljanje, te dodao da su mu to dva od tri neophodna alata koja treba da ima kako bi mogao da u potpunosti zatvori proces prijave, popunjavanja i potpisivanja, odnosno podnošenja nekog zahtjeva.

Badnjević je apelovao na sve druge institucije, kao i na privatni sektor, da što je moguće veći broj papirnih i fizičkih procesa pretvore u elektronsku formu kako bi se integrisali sa Agencijom i imali iste ovakve usluge.

Predsjednik Opštinskog suda u Sarajevu Damir Batotić rekao je da ovaj projekat konkretan korak ka modernizaciji pravosuđa, jačanju efikasnosti rada sudova i unapređenju dostupnosti pravosudnih usluga građanima. 

(Srna)

