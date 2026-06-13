Vatrogasci izvukli muškarca iz tunela ispod Petrovaradinske tvrđave (Foto)

Vatrogasci spasili muškarca zarobljenog u tunelu ispod Petrovaradinske tvrđave.

Izvor: Kurir

Danas oko 17 časova su vatrogasci-spasioci u tunelu ispod Petrovaradinske tvrđave spasili muškarca, saznaje "Kurir". Povrijeđena osoba bila je zarobljena u tunelu kojim je nekada prolazila željeznička pruga.

Na lice mjesta upućena su četiri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom. Nakon uspješne akcije spasvanja, povrijeđena osoba je predata ekipe Hitne pomoći.

Povrijeđena osoba je prevezena u bolnicu radi dalje dijagnostike i zbrinjavanja. Zasad nije poznato kako je osoba zadobila povrede i šta se tačno dogodilo.

Pogledajte fotografije spasavanja muškarca kod Petrovaradinske tvrđave

(Kurir/MONDO)