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Vatrogasci izvukli muškarca iz tunela ispod Petrovaradinske tvrđave (Foto)

Vatrogasci izvukli muškarca iz tunela ispod Petrovaradinske tvrđave (Foto)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Vatrogasci spasili muškarca zarobljenog u tunelu ispod Petrovaradinske tvrđave.

Vatrogasci evakuisali muškarca sa Petrovaradina Izvor: Kurir

Danas oko 17 časova su vatrogasci-spasioci u tunelu ispod Petrovaradinske tvrđave spasili muškarca, saznaje "Kurir". Povrijeđena osoba bila je zarobljena u tunelu kojim je nekada prolazila željeznička pruga.

Na lice mjesta upućena su četiri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom. Nakon uspješne akcije spasvanja, povrijeđena osoba je predata ekipe Hitne pomoći.

Povrijeđena osoba je prevezena u bolnicu radi dalje dijagnostike i zbrinjavanja. Zasad nije poznato kako je osoba zadobila povrede i šta se tačno dogodilo.

Pogledajte fotografije spasavanja muškarca kod Petrovaradinske tvrđave

(Kurir/MONDO)

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Tagovi

Novi Sad tvrđava evakuacija

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Hvala što ste poslali vijest.

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