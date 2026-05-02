"Pet dana je nema, pet noći ne spava kod kuće": Dvoje tinejdžera nestalo u Novom Sadu, oglasio se otac djevojčice

Dvoje tinejdžera sa posebnim potrebama, Danijel (15) i Dunja (15), nestali su 29. aprila u Novom Sadu. Posljednji put viđeni su u Inđiji, a sumnja se da su se uputili ka Zemunu.

Dvoje tinejdžera, Danijel i Dunja, nestali su 29. aprilanakon što su napustili prostorije škole "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu. Policija i građani intenzivno tragaju za njima, a posljednji tragovi ukazuju na to da se nalaze na putu ka Beogradu.

Potraga za petnaestogodišnjim Danijelom i njegovom vršnjakinjom Dunjom ušla je u kritičnu fazu. Oni su posljednji put viđeni u naselju Šangaj u Inđiji, na samom uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, vjeruje se da su maloljetnici nastavili put ka Zemunu, gdje dječak posjeduje kuću.

Roditelji nestale djece prolaze kroz nezapamćenu neizvjesnost. Otac nestale djevojčice, Aca Necić, izrazio je veliku zabrinutost za zdravlje svoje ćerke, s obzirom na to da je prošlo mnogo vremena od njenog nestanka.

"Već pet dana je nema, pet noći ne spava kod kuće. Nestala je, nema ni jaknu, samo majicu i farmerke", izjavio je uznemireni otac za medije.

On je takođe uputio direktan apel svim građanima kako bi lakše prepoznali djevojčicu na terenu.

"Dunja je velika djevojka, ima između 160 i 170 centimetara i oko 60 kilograma, tamno smeđu, crnu kosu. Molim vas pomozite nam da je nađemo", poručio je on.

Majka nestale Dunje takođe se oglasila putem društvenih mreža, navodeći tačno vrijeme kada je svaki kontakt sa njenim djetetom prekinut.

"Juče ujutru oko 9 sati gubi se trag moje ćerke Dunje Necić iz škole. Obaviještena je policija, pa molim moje prijatelje ako je neko vidi da nam jave", napisala je ona u svojoj objavi.

U javnim apelima koji kruže društvenim mrežama, posebno se naglašava da su djeca sa posebnim potrebama i da je neophodno brzo reagovati.

"Hitno se traže dječak 15 godina i djevojčica. Deca su sa posebnim potrebama, udaljila su se iz škole u Novom Sadu. Dječak je bio obučen sve u crno, devojčica u sivo", stoji u objavi stranice Oglasi Stara Pazova.

