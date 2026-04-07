Umjesto nove epizode, odjava: Državni posao se završava nakon 14 godina? (VIDEO)

Popularni serijal „Državni posao“ mogao bi doći do svog kraja nakon 14 godina emitovanja i više od 2.500 epizoda.

Izvor: Youtube/Državni posao/printscreen

Umjesto nove epizode, gledaoce je juče dočekao video sa naslovom „The End?“, u kojem glavni glumci Nikola Škorić, Dimitrije Banjac i Dejan Ćirjaković otkrivaju da nisu dobili ugovor za novu sezonu i da serijal ide na „veliku pauzu“.

„Šta reći, nije prošlo 14 godina, ni 2.545 epizoda, a mi smo došli u situaciju da pravimo malu pauzu ili baš, baš, baš veliku pauzu“, kazao je Nikola Škorić, koji u seriji tumači Dragana Torbicu.

Dejan Ćirjaković, poznat kao Boškić, zahvalio se publici na 14 godina podrške i istakao:

„Jednostavno, ugovor je istekao, nismo dobili novi i to baš u momentu kad sam hteo da promijenim ime u Boškić".

Dimitrije Banjac, odnosno arhivator Đorđe Čvarkov, poručio je: „To bi bilo to. Hvala vam za sve ove godine što ste nas gledali. Jedva čekamo da se vidimo ponovo.“ Na odjavnoj špici stajalo je: „Do skorog viđenja pozdravlja vas ekipa Državnog posla".



Serijal je prvi put emitovan septembra 2012. godine na Radio-televiziji Vojvodine, a trojac je stekao popularnost prikazujući zaposlene u arhivskom odjeljenju državne firme i poigravajući se sa stereotipima Vojvođana, dođoša i mladih u Srbiji. Režiju je potpisao Stojče Stoleski, dok je saradnik na scenariju bio Mladen Urdarević.

Tokom godina, uz glavne likove Torbicu, Čvarkova i Boškića, u seriji su se pojavili brojni sporedni i gostujući likovi, uključujući Tanju Pjevac, Srđana Timarova, Vladana Grahovca, Nikolu Jokića, Seku Sablić i Zorana Cvijanovića. Serijal je imao i novogodišnje specijale i predstave, a svojim uspjehom vratio je skeč komediju na male ekrane u Srbiji i inspirisao nove slične serijale.

Na zvaničnom Jutjub kanalu, serijal je prikupio gotovo 863 miliona pregleda, dok su neke replike, poput „Šta ti, dečko, radiš…“ i „Pozdravite vašu mamu“, postale dio svakodnevnog govora.