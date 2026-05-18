Patike koje su podijelile modni svijet: Ako volite trend, morate ih imati ove sezone

Meri Džejn patike ove godine zauzele su mjesto najkontroverznijeg trenda.
- Novi kontroverzni trend su patike Meri Džejn.
- Istovremeno i sportske i ženstvene, uklapaju se u dnevne i večernje kombinacije.
- Moda opet spaja nespojivo, a trendseterke ne mogu odoljeti novim modelima.
Posebnost Meri Džejn patika leži u hibridnom dizajnu – spoj sportskog i elegantnog, jer kombinuju udobnost patika sa retro šarmom baletanki sa kaiščićima. Upravo ta kombinacija daje im jedinstvenu estetiku koja se istovremeno uklapa u ležerne i ženstvene odijevne kombinacije.
Ono što je počelo kao eksperiment, danas je postalo šire prihvaćeno. Najpopularniji modeli reinterpretiraju klasiku i donose novu viziju obuće koja je istovremeno praktična i modno provokativna.
Estetika i funkcionalnost idu ruku pod ruku – Meri Džejn patike mogu da se nose uz svakodnevne kombinacije, ali i da dodaju dozu sofisticiranosti večernjem stilu.
Moda ovim trendom pokazuje svoju stalnu potrebu da spaja nespojivo. Kao što su nekada torbe od teksasa ili farmerke sa učkurom izazivale rasprave, tako i Meri Džejn patike danas dijele modni svijet.
(Lepa i srećna/Mondo)