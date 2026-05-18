Patike koje su podijelile modni svijet: Ako volite trend, morate ih imati ove sezone

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Meri Džejn patike ove godine zauzele su mjesto najkontroverznijeg trenda.

Meri Džejn patike u trendu ove godine Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Novi kontroverzni trend su patike Meri Džejn.
  • Istovremeno i sportske i ženstvene, uklapaju se u dnevne i večernje kombinacije.
  • Moda opet spaja nespojivo, a trendseterke ne mogu odoljeti novim modelima.

Posebnost Meri Džejn patika leži u hibridnom dizajnu – spoj sportskog i elegantnog, jer kombinuju udobnost patika sa retro šarmom baletanki sa kaiščićima. Upravo ta kombinacija daje im jedinstvenu estetiku koja se istovremeno uklapa u ležerne i ženstvene odijevne kombinacije.

Ono što je počelo kao eksperiment, danas je postalo šire prihvaćeno. Najpopularniji modeli reinterpretiraju klasiku i donose novu viziju obuće koja je istovremeno praktična i modno provokativna.

Estetika i funkcionalnost idu ruku pod ruku – Meri Džejn patike mogu da se nose uz svakodnevne kombinacije, ali i da dodaju dozu sofisticiranosti večernjem stilu.

Moda ovim trendom pokazuje svoju stalnu potrebu da spaja nespojivo. Kao što su nekada torbe od teksasa ili farmerke sa učkurom izazivale rasprave, tako i Meri Džejn patike danas dijele modni svijet. 

U galeriji pogledajte zanimljive modele Meri Džejn patika.

(Lepa i srećna/Mondo)

