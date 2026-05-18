Meri Džejn patike ove godine zauzele su mjesto najkontroverznijeg trenda.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Novi kontroverzni trend su patike Meri Džejn .

. Istovremeno i sportske i ženstvene, uklapaju se u dnevne i večernje kombinacije.

Moda opet spaja nespojivo, a trendseterke ne mogu odoljeti novim modelima.

Posebnost Meri Džejn patika leži u hibridnom dizajnu – spoj sportskog i elegantnog, jer kombinuju udobnost patika sa retro šarmom baletanki sa kaiščićima. Upravo ta kombinacija daje im jedinstvenu estetiku koja se istovremeno uklapa u ležerne i ženstvene odijevne kombinacije.

Ono što je počelo kao eksperiment, danas je postalo šire prihvaćeno. Najpopularniji modeli reinterpretiraju klasiku i donose novu viziju obuće koja je istovremeno praktična i modno provokativna.

Estetika i funkcionalnost idu ruku pod ruku – Meri Džejn patike mogu da se nose uz svakodnevne kombinacije, ali i da dodaju dozu sofisticiranosti večernjem stilu.

Moda ovim trendom pokazuje svoju stalnu potrebu da spaja nespojivo. Kao što su nekada torbe od teksasa ili farmerke sa učkurom izazivale rasprave, tako i Meri Džejn patike danas dijele modni svijet.

U galeriji pogledajte zanimljive modele Meri Džejn patika.

Vidi opis Patike koje su podijelile modni svijet: Ako volite trend, morate ih imati ove sezone moderne patike Meri Dzejn Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Promo Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Promo Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Lepa i srećna/Mondo)