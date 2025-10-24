logo
Uzbrdicu pretvaraju u ravnicu: Poznata kompanija predstavila motorizovane patike

Uzbrdicu pretvaraju u ravnicu: Poznata kompanija predstavila motorizovane patike

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Nike Project Amplify je prvi motorizovan sistem obuće na svijetu namijenjen rekreativnom trčanju i hodanju, a posebno može biti koristan tokom kretanja na uzbrdicama.

Nike predstavio Project Amplify motorizovane patike Izvor: Nike

Nike je upravo predstavio Project Amplify, prvi motorizovan sistem obuće za trčanje i hodanje. Kako kažu iz kompanije, ideja neobičnog projekta je da korisnicima pomogne da se kreću brže i dalje, uz manji fizički napor.

Osmišljen da pojača prirodne pokrete potkolenice i članka, Project Amplify se zasniva na podacima i algoritmima koje je razvila Nike Sport Research Laboratorija. Sistem se sastoji od laganog elektromotora, pogonskog kaiša i baterije smještene u nanogicu, a sve komponente se bežično povezuju sa specijalnim patikama. Naravno, patike se mogu koristiti i samostalno, bez dodatnog sistema.

Izvor: Nike

Nike tvrdi da Project Amplify omogućava korisnicima da hodaju ili trče duže i brže, a pogotovo može biti koristan na uzbrdicama. Tokom testiranja, više od 400 sportista prešlo je ukupno oko 2,4 miliona koraka u devet verzija prototipa. Mnogi su naveli da sistem čini da trčanje uzbrdo deluje kao kretanje po ravnom terenu.

Proizvod se razlikuje od drugih rješenja koja pogon stavljaju bliže kukovima, a razvijen u saradnji sa kompanijom Dephy, poznatom po svojim robotskim rješenjima.

Izvor: Nike

Iako tako izgledaju, "motorizovane" patike nisu namijenjene profesionalnim sportistima. Project Amplify je osmišljen za rekreativce koji žele dodatnu pomoć i podršku pri svakodnevnom kretanju, a efekat je sličan onom koji električni bicikli imaju u odnosu na klasične.

Nike ističe da se tehnologija i dalje nalazi u fazi testiranja i da se njen komercijalni plasman očekuje tek za nekoliko godina. Prema riječima Majkla Donahjua, potpredsjednika odjeljenja za inovacije u Nike-u, cilj projekta je da se "neprimetno doda malo više snage svakom koraku" i time redefiniše budućnost rekreativnog trčanja i hodanja.

I Tested Nike’s Top Secret Shoe
Izvor: YouTube / Mrwhosetheboss

