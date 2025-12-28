Imate suvu i lomljivu kosu kojoj ne pomaže ni najbolja maska? Možda je kriva voda iz slavine, evo kako da znate

Saznajte kako tvrda voda utiče na kosu, prepoznajte znakove oštećenja i otkrijte jednostavne metode za njenu obnovu i sjaj.

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Tvrda voda može učiniti kosu suvom, lomljivom i bez sjaja, posebno kod tankih, kovrdžavih ili farbanih vlasi.

Glavni znakovi su: lomljenje dlake, pojačano opadanje i beživotna, kruta kosa.

Rešenja uključuju filter za tuš, ulja prije pranja, clarifying/chelating šampone i ispiranje jabukovim sirćetom.

"Kosа mi je postala suva, bez sjaja i puna čvorova, a ranije je bila talasasta i laka za oblikovanje. Da li je za to kriva tvrda voda iz slavine?" – pitanje je koje sve češće postavljaju žene, baš kao i Laura iz Kentakija. Iako u stanovima ne možemo da biramo kakva nam voda stiže, ono što možemo je da prepoznamo problem i reagujemo na vrijeme.

Frizeri upozoravaju da tvrda voda, zbog viška minerala poput kalcijuma i magnezijuma, može postepeno da isuši kosu, učini je krhkom, bez sjaja, pa čak i da izvuče boju. Mnogi primijete da je kosa teža, zamršena i ne poslušna - kao posle mora, samo neprivlačnije i dugotrajnije.

U nastavku objašnjavamo kako da znate da li imate tvrdu vodu u domu, kako utiče na kosu i koje su jednostavne mjere koje možete preduzeti da je zaštitite.

3 jasna znaka da kosu oštećuje tvrda voda

Ako vam kosa djeluje beživotno, suvo i brzo se mrsi, velika je šansa da je uzrok upravo tvrda voda. Ponekad nije lako odmah povezati, ali postoje simptomi koji je odaju:

1. Lomljenje i oštećenje dlake

Minerali iz tvrde vode talože se na kosi jednako kao na bateriji, pločicama ili sudovima. Taj sloj zatvara vlas, sprečava hidrataciju i čini kosu slabom, lomljivom i bez elastičnosti.

Ako primećujete: kratke pokidane vlasi, dlaku koja puca pri češljanju, svrbež ili iritaciju temena, to može biti posljedica nakupljenih minerala.

2. Pojačano opadanje

Redovno pranje tvrdom vodom vremenom dovodi do sve većeg pucanja dlake, što može izgledati kao pojačano opadanje.

Normalno je da dnevno opadne i do 150–200 vlasi kod duge kose, ali ako imate utisak da je toga znatno više — problem je moguće u vodi, a ne samo u hormonima, stresu ili genetici.

3. Suva, kruta i beživotna kosa

Tvrda voda sprečava prodor vlage u vlas, pa ni najbogatije maske ne daju efekat - sve ostaje "na površini". Kosa postaje gruba na dodir, mat, bez sjaja i teška za oblikovanje, a kovrdže se razvlače i padaju.

Devojka sa suvom kosom

Izvor: puhhha/Shutterstock

Ko je najviše pogođen tvrdom vodom?

Svi tipovi kose mogu trpeti posljedice, ali posebno:

tanka kosa – brzo se opterećuje naslagama

nisko-poroza kosa – teško upija vlagu, a tvrda voda to dodatno otežava

kovrdžava i talasasta kosa – gubi volumen, lokne padaju i „rastežu se“

farbana i izbeljena kosa – poroznija, pa minerali brže prodiru u vlas

afro, kovrdžava i frizzy kosa – prirodno teže raspoređuje ulja niz vlas

Kako riješiti problem tvrde vode i obnoviti kosu

Dobra vijest je da rješenje postoji, i to vrlo jednostavno:

1. Ugradite filter za tuš

Najefikasniji način da sprečite dalja oštećenja. Filter zadržava deo minerala prije nego što voda dođe do kose. Postoje inline modeli koji se dodaju na postojeći tuš, ili tuš-glave sa ugrađenim filterom.

2. Koristite ulja prije pranja

Tretmani pre pranja stvaraju zaštitni sloj i sprečavaju dodatno isušivanje.

Najbolje opcije za kućnu upotrebu: kokosovo ulje (za suvu kosu) ili jojoba ulje (za normalnu/masnu). Naneti 5–10 minuta pre tuširanja.

Nega kose tokom zime

Izvor: Alliance Images/Shutterstock

3. Uvedite clarifying ili chelating šampon

Ovi šamponi skidaju mineralni talog sa vlasi. Ne koriste se svakodnevno, već 1–2 puta nedjeljno za temeljno čišćenje. Chelating šamponi prodoru dublje i uklanjaju minerale iz unutrašnjosti vlasi, piše LatestHairStyles.

Prirodna alternativa – ispiranje jabukovim sirćetom

Jabukovo sirće vraća balans pH vrednosti vlasi i pomaže uklanjanju naslaga.

Pomješati 1 dio sirćeta + 5 delova vode, naprskati kosu, ostaviti 5 min i isprati. Raditi svake druge nedjelje.