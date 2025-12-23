Zašto vam je kosa kao slama? Evo šta radite pogrešno i šta savjetuju frizeri

Saznajte zašto vaša kosa deluje suvo i lomljivo, kako da je pravilno njegujete kod kuće i koje navike i proizvode izbjegavati da biste je vratili u zdrav i sjajan izgled.

Izvor: puhhha/Shutterstock

Suva i lomljiva kosa najčešće nastaje zbog pretjeranog stilizovanja toplotom, hemijskih tretmana i spoljašnjih faktora poput sunca, vjetra i tvrde vode.

Pravilna njega uključuje šampon bez sulfata, dubinsku hidrataciju, zaštitu od toplote, skraćivanje ispucalih krajeva i balansiranu ishranu bogatu vitaminima i mineralima.

Ako se stanje ne poboljšava, moguće je da stoji u pitanju hormonska ili zdravstvena neravnoteža i treba se posavjetovati sa ljekarom.

Gubitak vlage u kosi je najčešći razlog zbog kojeg kosa djeluje suvo, grubo i lomljivo, često opisujući se kao "kosa od slame". Uzroci mogu biti različiti – od pretjeranog stilizovanja toplotom, hemijskih tretmana, nepravilne njege, do spoljašnjih faktora poput sunčeve svjetlosti, vetra, hladnoće ili čak tvrde vode u domaćinstvu.

Frizerski stručnjak Jillian Allen iz Bespoke Salona u Fenixu objašnjava: "Suva i lomljiva kosa može da se pojavi kod svih, muškaraca i žena, ali češće kako starimo. Ako primjetite naglu promenu u kvalitetu kose, obavezno se posavjetujte sa ljekarom jer to može biti znak unutrašnje neravnoteže".

Najčešći uzroci suve, lomljive kose

Pretjerana upotreba toplote – pegle, figaro i fen mogu ukloniti prirodna ulja i oštetiti kutikulu dlake. Uvijek koristite sprej ili gel za zaštitu od toplote i smanjite temperaturu uređaja. Tvrda voda u domaćinstvu – minerali iz tvrde vode čine kosu suvom, lomljivom i otežavaju rast nove kose. Bolje je prati kosu mekom vodom ili koristiti filter za vodu. Plivanje u bazenima – hlor uklanja prirodna ulja, što slabi kosu i izaziva ispucale krajeve. Koristite kapu za plivanje i isperite kosu odmah nakon izlaska iz vode sa šamponom i regeneratorom za plivače. Hemijski tretmani – farbanje, izbjeljivanje, keratinsko ili trajno tretiranje oštećuje zaštitnu kutikulu dlake. Posvetite dodatnu njegu kosi nakon ovih tretmana. Neadekvatna ishrana – nedostatak vitamina i minerala (omega-3, B12, biotin, cink, gvožđe, proteini) utiče na suvu i lomljivu kosu. Uključite u jelovnik ribu, jaja, avokado, orahe, spanać i mahunarke. Pregrubo češljanje ili četkanje – može izazvati lomljenje dlake i nejednaku raspodjelu ulja. Češljajte kosu od krajeva ka korijenu i koristite regenerator ili sprej za lakše raščešljavanje.

Žena gleda svoju kosu u ogledalu

Izvor: olgaarmawir/Shutterstock

Kako njegovati suvu i oštećenu kosu kod kuće

Ne perite kosu prečesto – dovoljno je 1–2 puta nedjeljno.

Koristite šampon bez sulfata koji zadržava prirodnu vlagu.

Jednom nedjeljno duboko nahranite kosu regeneratorom ili maskom

Smanjite upotrebu toplote i uvijek nanesite zaštitu od toplote

Skraćujte ispucale krajeve i spavajte na jastuku od svile ili satena da biste smanjili lomljenje.

Nakon plivanja koristite specijalizovan šampon i regenerator za plivače.

Koristite mikrofiber peškir umjesto grubljeg trljanja da biste očuvali vlagu.

Zaštitite kosu od UV zračenja šeširom ili sprejevima.

Šišanje kose

Izvor: Irishasel/Shutterstock

Kada posjetiti ljekara

Ako, uprkos redovnoj njezi i promjenama u ishrani, kosa i dalje ostaje suva, lomljiva ili uočavate prekomjeran gubitak, posavjetujte se sa ljekarom. Hormonalni disbalansi, problemi sa štitnom žlijezdom, autoimune bolesti i novi ljekovi mogu biti uzrok problema.