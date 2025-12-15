3 najtraženije boje kose za 2026. godinu: Suptilne nijanse koje izgledaju luksuzno

Vodeći koloristi otkrivaju koje će boje kose obilježiti 2026. godinu – od francuske "bardot" plave do bogate espresso smeđe. Evo kako da ih tražite u salonu.
- Trendovi boja kose za 2026. donose suptilne, ali luksuzne nijanse koje osvježavaju izgled bez agresivnih promjena.
- U fokusu su kremasta Bardot Blonde, razigrana Cranberry Spritz i elegantna Double Espresso smeđa.
- Sve tri nijanse djeluju "skupo", zdravo i prilagodljive su različitim tonovima kože.
Stručnjaci kažu da ništa ne podigne raspoloženje kao posjeta salonu i svježa boje kose, pogotovo ako se radi o konkretnoj promjeni. A prema vodećim koloristima, 2026. godina donosi suptilne, ali izrazito efektne trendove koje već želimo da isprobamo.
U nastavku vam donosimo pregled bjuti trendova i objašnjenje kako da ih postignete u salonu.
Bardot Blonde
Brižit Bardo plavuša vraća fokus na onu kremastu, svjetlucavu nijansu plave kakvu su nosile francuske ikone ljepote.
Koloristi je opisuju kao plavu koja daje maksimalnu svjetlost, ali i meke, tople pramenove koji stvaraju prirodan, sun-kissed dojam. Ova boja izgleda svježe, zdravije i luksuznije od hladnih, platinastih tonova koje polako ostavljamo iza sebe.
To je ona bezvremenska, zavodljiva francuska plava — svijetla, ali vjerodostojna; elegantna, ali opuštena, kažu stručnjaci.
Šta tražiti u salonu?
- kremastu plavu s blagom toplinom
- mekane pramenove kroz gornje dijelove i srednju dužinu
- svjetlije, lagano izgorjele krajeve
Cranberry Spritz
Ako ste prošlih godina koketirali s bakarnim tonovima, 2026. donosi njihov osvježeni, razigrani nastavak. Stručnjaci opisuju ovu nijansu kao ružičasto-pjenušavu koja podiže klasične bakarne tonove dodajući im ružičasti i crveni odsjaj.
Rezultat je boja koja izgleda razigrano, svježe i mladenački - a istovremeno šik i sofisticirano.
Šta tražiti u salonu?
- tople crvene tonove obogaćene ružičastim podtonom
- ovo je nijansa koja zahtijeva brigu, ali nagrada je prekrasan, vibrantan rezultat
Double Espresso - dupli espreso smeđa
Novi klasik za sve brinete koje žele dramatičan, ali elegantan utisak. Dupli espreso smeđa je mekša verzija crne - tamna, sjajna i izuzetno profinjena.
Prema koloristicama, tajna ove nijanse je u ravnoteži: dovoljno tamna da izgleda skupo, ali ne toliko intenzivna da proguta ten. Možete ići u toplijem ili hladnijem smjeru, zavisno od toga šta vašoj koži najbolje pristaje.
Šta tražiti u salonu?
- bogatu tamnosmeđu nijansu, gotovo crnu
- za topli efekat: gloss s toplim (zlatnim) podtonovima
- za hladni efekat: neutralniji smeđi ton bez plavičastog odsjaja
3 najtraženije boje kose za 2026. godinu: Suptilne nijanse koje izgledaju luksuzno
Tekst: Superžena