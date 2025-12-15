3 najtraženije boje kose za 2026. godinu: Suptilne nijanse koje izgledaju luksuzno

Vodeći koloristi otkrivaju koje će boje kose obilježiti 2026. godinu – od francuske "bardot" plave do bogate espresso smeđe. Evo kako da ih tražite u salonu.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Trendovi boja kose za 2026. donose suptilne, ali luksuzne nijanse koje osvježavaju izgled bez agresivnih promjena.

U fokusu su kremasta Bardot Blonde, razigrana Cranberry Spritz i elegantna Double Espresso smeđa.

Sve tri nijanse djeluju "skupo", zdravo i prilagodljive su različitim tonovima kože.

Stručnjaci kažu da ništa ne podigne raspoloženje kao posjeta salonu i svježa boje kose, pogotovo ako se radi o konkretnoj promjeni. A prema vodećim koloristima, 2026. godina donosi suptilne, ali izrazito efektne trendove koje već želimo da isprobamo.

U nastavku vam donosimo pregled bjuti trendova i objašnjenje kako da ih postignete u salonu.

Bardot Blonde

Brižit Bardo plavuša vraća fokus na onu kremastu, svjetlucavu nijansu plave kakvu su nosile francuske ikone ljepote.

Koloristi je opisuju kao plavu koja daje maksimalnu svjetlost, ali i meke, tople pramenove koji stvaraju prirodan, sun-kissed dojam. Ova boja izgleda svježe, zdravije i luksuznije od hladnih, platinastih tonova koje polako ostavljamo iza sebe.

To je ona bezvremenska, zavodljiva francuska plava — svijetla, ali vjerodostojna; elegantna, ali opuštena, kažu stručnjaci.

Šta tražiti u salonu?

kremastu plavu s blagom toplinom

mekane pramenove kroz gornje dijelove i srednju dužinu

svjetlije, lagano izgorjele krajeve

Cranberry Spritz

Ako ste prošlih godina koketirali s bakarnim tonovima, 2026. donosi njihov osvježeni, razigrani nastavak. Stručnjaci opisuju ovu nijansu kao ružičasto-pjenušavu koja podiže klasične bakarne tonove dodajući im ružičasti i crveni odsjaj.

Rezultat je boja koja izgleda razigrano, svježe i mladenački - a istovremeno šik i sofisticirano.

Šta tražiti u salonu?

tople crvene tonove obogaćene ružičastim podtonom

ovo je nijansa koja zahtijeva brigu, ali nagrada je prekrasan, vibrantan rezultat

Double Espresso - dupli espreso smeđa

Novi klasik za sve brinete koje žele dramatičan, ali elegantan utisak. Dupli espreso smeđa je mekša verzija crne - tamna, sjajna i izuzetno profinjena.

Prema koloristicama, tajna ove nijanse je u ravnoteži: dovoljno tamna da izgleda skupo, ali ne toliko intenzivna da proguta ten. Možete ići u toplijem ili hladnijem smjeru, zavisno od toga šta vašoj koži najbolje pristaje.

Šta tražiti u salonu?

bogatu tamnosmeđu nijansu, gotovo crnu

za topli efekat: gloss s toplim (zlatnim) podtonovima

za hladni efekat: neutralniji smeđi ton bez plavičastog odsjaja

Tekst: Superžena