logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 najtraženije boje kose za 2026. godinu: Suptilne nijanse koje izgledaju luksuzno

3 najtraženije boje kose za 2026. godinu: Suptilne nijanse koje izgledaju luksuzno

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Vodeći koloristi otkrivaju koje će boje kose obilježiti 2026. godinu – od francuske "bardot" plave do bogate espresso smeđe. Evo kako da ih tražite u salonu.

Tri moderne nijanse kose za 2026. Izvor: New Africa/Shutterstock
  • Trendovi boja kose za 2026. donose suptilne, ali luksuzne nijanse koje osvježavaju izgled bez agresivnih promjena.
  • U fokusu su kremasta Bardot Blonde, razigrana Cranberry Spritz i elegantna Double Espresso smeđa.
  • Sve tri nijanse djeluju "skupo", zdravo i prilagodljive su različitim tonovima kože.

Stručnjaci kažu da ništa ne podigne raspoloženje kao posjeta salonu i svježa boje kose, pogotovo ako se radi o konkretnoj promjeni. A prema vodećim koloristima, 2026. godina donosi suptilne, ali izrazito efektne trendove koje već želimo da isprobamo.

U nastavku vam donosimo pregled bjuti trendova i objašnjenje kako da ih postignete u salonu.

Možda će vas zanimati

Bardot Blonde

Brižit Bardo plavuša vraća fokus na onu kremastu, svjetlucavu nijansu plave kakvu su nosile francuske ikone ljepote.

Koloristi je opisuju kao plavu koja daje maksimalnu svjetlost, ali i meke, tople pramenove koji stvaraju prirodan, sun-kissed dojam. Ova boja izgleda svježe, zdravije i luksuznije od hladnih, platinastih tonova koje polako ostavljamo iza sebe.

To je ona bezvremenska, zavodljiva francuska plava — svijetla, ali vjerodostojna; elegantna, ali opuštena, kažu stručnjaci.

Šta tražiti u salonu?

  • kremastu plavu s blagom toplinom
  • mekane pramenove kroz gornje dijelove i srednju dužinu
  • svjetlije, lagano izgorjele krajeve

Cranberry Spritz

Ako ste prošlih godina koketirali s bakarnim tonovima, 2026. donosi njihov osvježeni, razigrani nastavak. Stručnjaci opisuju ovu nijansu kao ružičasto-pjenušavu koja podiže klasične bakarne tonove dodajući im ružičasti i crveni odsjaj.

Rezultat je boja koja izgleda razigrano, svježe i mladenački - a istovremeno šik i sofisticirano.

Šta tražiti u salonu?

  • tople crvene tonove obogaćene ružičastim podtonom
  • ovo je nijansa koja zahtijeva brigu, ali nagrada je prekrasan, vibrantan rezultat

Double Espresso - dupli espreso smeđa

Novi klasik za sve brinete koje žele dramatičan, ali elegantan utisak. Dupli espreso smeđa je mekša verzija crne - tamna, sjajna i izuzetno profinjena.

Prema koloristicama, tajna ove nijanse je u ravnoteži: dovoljno tamna da izgleda skupo, ali ne toliko intenzivna da proguta ten. Možete ići u toplijem ili hladnijem smjeru, zavisno od toga šta vašoj koži najbolje pristaje.

Šta tražiti u salonu?

  • bogatu tamnosmeđu nijansu, gotovo crnu
  • za topli efekat: gloss s toplim (zlatnim) podtonovima
  • za hladni efekat: neutralniji smeđi ton bez plavičastog odsjaja

Tekst: Superžena

Možda će vas zanimati

Tagovi

njega kosa boja moda frizura

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA