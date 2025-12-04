Hit boja kose za zimu: Potisnula je čokoladne nijanse i postala nova opsesija

Novi zimski trend u farbanju kose donosi luksuznu, hladnu nijansu sa staklastim sjajem koja pristaje svima i lako se održava.

Izvor: Shutterstock

Novi zimski trend u farbanju kose donosi tamnu, hladnu nijansu koja spaja dramatičnost i luksuzni staklasti sjaj.

Stručnjaci ističu da izgleda sofisticirano, laskavo pristaje raznim tonovima kože i ne zahtijeva teško održavanje.

Ključ efekta je vrlo tamna baza sa hladnim podtonovima i tretmanima sjaja koji pojačavaju glatkoću i dubinu boje.

Zima nam je pred vratima, a sa njom dolazi i novi trend kada je bojenje kose u pitanju. Stručnjaci su otkrili da je za ovu zimu najpoželjnija boja kose Obsidian brunette. Riječ je o intenzivno tamnoj nijansi sa hladnim podtonovima i sjajem ogledala.

Trend se polako širi društvenim mrežama, a svoje obožavateljke pronašao je kod trendseterki poput Džene Ortege i Due Lipe, koje njeguju dramatičan, ali sofisticiran izgled.

Obsidian brunette nije obična tamna smeđa; riječ je o nijansi koja spaja dubinu crne s hladnim pepeljastim tonovima i stvara luksuzni, staklasti efekat. Dok su klasične smeđe boje često tople i prijatne, obsidian brunette oslanja se na hladne, tintaste tonove.

Frizerka Noel Deni iz San Dijega objašnjava da boja nosi naziv po crnom vulkanskom staklu – opsidijanu, poznatom po svojoj dubini i glatkoj, gotovo tekućoj površini.

Slavna koloristkinja Džes Gonzalez dodaje da ova nijansa koketira s crnom, ali dovoljno je dimenzionalna da istakne hladne tonove i pruži sofisticiran, dramatičan izgled. Iako hladna, ova nijansa laskavo pristaje različitim podtonovima kože, a posebno maslinastim i neutralnim tenovima, te vizualno daje utisak gustoće kose.

Stručnjaci upozoravaju da za postizanje željenog efekta nije dovoljno samo birati tamnu nijansu.

"Potrebno je početi s vrlo tamnom bazom i hladnim tonovima, a u salonu zatražiti najtamniju smeđu koja se graniči s crnom. Suptilni zeleni ili plavi tonovi pomažu u neutralisanju crvenih podtonova i naglašavanju hladne dimenzije", objašnjava Travis Ogletree, stilista za kosu.

Deni dodaje da je ključni element obsidian brunette boje staklasti sjaj, koji omogućava da kosa zadrži luksuzan, glatki izgled i da hladni tonovi ne djeluju oštro.

Za postizanje ovog efekta preporučuje dodavanje tretmana sjaja ili gloss usluga u okviru frizerskog termina. Iako na prvi pogled može djelovati zahtjevno za održavanje, obsidian brunette boja zapravo je vrlo praktična. Za razliku od plavih ili crvenih nijansi, ne zahtijeva česte popravke ili farbanje izrastka, već se održava redovnim osvježavanjem sjaja i korišćenjem nježnih proizvoda koji štite sjaj i vlasište.

Ova nijansa spaja najvažnije trendove sezone – povratak tamnih, dramatičnih boja, hladne tonove i staklasti sjaj – i savršeno se uklapa u zimsku modu, od debelih kaputa i kožnih jakni do šala i šminke s naglašenim ajlajnerom i hladnim rumenilom.

Obsidian brunette nije samo boja, već sofisticirana boja koja u hladnim mjesecima pruža luksuzan, moderan i elegantan izgled.

(Najžena/ Lepa&Srećna)