Kako da odredite boju kose koja vam najbolje stoji? Trikovi uz koje više nikada nećete pogriješiti

Boja kose može lako da vas pretvori u stariju i umornu osobu, ali ako napravite pravi izbor, do toga neće doći. Postoje jednostavni trikovi da nađete pravu nijansu za sebe, evo kako.

Izvor: Shutterstock

Prava boja kose može učiniti čudo za izgled – osvježiti lice, istaći crte i bukvalno podmladiti osobu. S druge strane, nijansa koja nije u skladu s prirodnim tonom kože može nas učiniti umornijima ili starijima nego što jesmo.

Zato je izbor idealne boje kose mnogo više od praćenja trendova – radi se o pronalaženju nijanse koja se savršeno uklapa u vaš prirodni ten.

Kako da znate koji vam ton kože najbolje stoji?

Jedan od najlakših načina da otkrijete ton svoje kože jeste da pogledate vene na zglobu. Ako su vaše vene plavičaste ili ljubičaste, imate hladan podton kože, a ako su zelenkaste – vaš podton je topao. Neutralan ten ima kombinaciju oba podtona.

Topli tonovi kože najbolje se slažu s nijansama koje imaju zlatni, bakarni ili medni odsjaj – poput karamele, tople čokolade, zlatno plave ili boje meda.

najbolje se slažu s nijansama koje imaju zlatni, bakarni ili medni odsjaj – poput karamele, tople čokolade, zlatno plave ili boje meda. Hladni tonovi kože ljepše izgledaju uz pepeljaste tonove – poput hladne plave, tamnog oraha, pepeljaste smeđe ili tamnosmeđe bez crvenkastih odsjaja.

Ako niste sigurni kojem tipu pripadate, obratite pažnju i na to u kom nakitu izgledate bolje: srebro obično bolje pristaje hladnijem tenu, dok zlato laska toplijem.

Plava ili smeđa kosa – šta odabrati?

Plavi tonovi kose mogu osvježiti lice i dati nježniji, prozračniji izgled, dok smeđe nijanse djeluju elegantno, sofisticirano i često prirodnije. Ključ je u nijansi – svijetloplava kosa s toplim podtonom divno stoji osobama sa svijetlim očima i toplim tenom, dok tamnoplave ili pepeljaste nijanse laskaju onima sa hladnijim tenom.

Smeđe nijanse su zahvalne jer se lako prilagođavaju – tople čokoladne i kestenjaste boje savršene su za zlatni ten, dok hladne tamnosmeđe ili espresso nijanse naglašavaju ten s ružičastim ili porcelanskim podtonom.

Žena bira boju za kosu

Izvor: Shutterstock

Da li je istina da nam najviše pristaje boja kose koju smo imali kao djeca?

Zanimljivo je da u mnogim slučajevima – da. Naša prirodna boja kose iz djetinjstva često je u savršenom skladu s tonom kože i bojom očiju. Tokom godina kosa može potamniti, ali originalna nijansa obično je najbolja polazna tačka pri izboru nove boje. Ako želite da izgledate svježe i prirodno, upravo je vaša dječja nijansa često najbliža onoj koja vam i danas najbolje pristaje, piše zadovoljna.hr.

Savjeti za izbor idealne nijanse

Kada sljedeći put budete išli kod frizera, birajte nijansu koja se ne razlikuje više od dvije do tri nijanse od vaše prirodne boje – tako ćete izbjeći prevelik kontrast i sačuvati sklad lica. Ako želite promjenu, ali niste sigurni u kom pravcu, pokušajte sa tehnikama poput balayage ili babylights, koje dodaju dimenziju bez drastične promjene.

I najvažnije – boja kose treba da istakne vašu prirodnu ljepotu, a ne da vas "sakrije" iza trenda.

(Lepa i srećna)