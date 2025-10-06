Suplement koji može da vam uništi kosu: Ljekari upozoravaju, samo jedan način upotrebe je zdrav

Svi pričaju o retinolu, žene ga obožavaju, ali vitamin A u suplementima može biti povezan sa opadanjem kose.

Izvor: Shutterstock

Opadanje kose je često normalan dio starenja. Može biti nasljedan, izazvan hormonskim promjenama, medicinskim stanjima, pa čak i stresom. Iako je češći kod muškaraca, i žene se suočavaju sa prorjeđivanjem kose u kasnijim godinama.

Bez obzira na to koliko je ova pojava uobičajena, gubitak kose može ozbiljno da naruši samopouzdanje.

A kako se ispostavlja, možda nesvjesno doprinosimo tom problemu, jer uzimamo na svoju ruku suplemente, pa i onaj za koji ljekari upozoravaju da može izazvati opadanje kose. Riječ je o vitaminu A.

Vitamin A je poznat po tome što održava zdravlje kože, vida, imuniteta i reproduktivnog sistema. Zanimljivo je da igra i važnu ulogu u zdravlju kose. "Vitamin A se koristi u terapiji opadanja kose da bi se stimulisao rast, popravila oštećena vlas i održala vlažnost kože glave", objašnjava dr Majkl Mej, FRCS, medicinski direktor londonske klinike Vimpol. On dodaje da je vitamin A antioksidans koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala - uzročnika oštećenja kose.

Za osobe koje pate od alopecije areate - iznenadnog gubitka kose u vidu pečata - beta-karoten, jedna od dvije forme vitamina A, posebno je koristan zbog svojih antiinflamatornih svojstava. Ali postoji i druga strana medalje. Uzimanje previše vitamina A može biti toksično i dovesti do opadanja kose.

Izvor: Shutterstock

Druga forma vitamina A - retinol - predstavlja rizik ako se prekomjerno koristi. Toksičnost se ne javlja zbog hrane, jer su prirodni nivoi vitamina A u namirnicama "daleko niži od onih koji bi izazvali ozbiljnu štetu", kaže dr Mej. Problem nastaje kada se uzimaju suplementi u velikim dozama.

Prema podacima klinike Mejo, preporučeni dnevni unos vitamina A iznosi 900 mikrograma (mcg) za muškarce i 700 mcg za žene. Za trudnice i dojilje, te vrijednosti se menjaju na 770 i 1.200 mcg. Međutim, ako se unese više od toga - recimo 200.000 mcg ili više velikih doza od po 10.000 mcg - dolazi do stanja poznatog kao hipervitaminoza A, odnosno toksičnost vitamina A.

"Uzimanje previše suplemenata retinolskog tipa tokom dužeg perioda dovodi do toga da folikuli kose uđu u prebrzu završnu fazu", objašnjava dr Mej. "To znači da kosa prebrzo završava svoj razvojni ciklus i počinje da opada."

Kada tijelo ne može da nadoknadi izgubljene vlasi, dolazi do prorjeđivanja i ćelavosti. Klivlend klinika dodaje da prekomjeran unos vitamina A može izazvati i grubu, lomljivu kosu, kao i opadanje obrva.

Ako se to dogodi, prvi korak je razgovor sa ljekarom. Vimpol klinika preporučuje da se unos vitamina A odmah prekine ili drastično smanji, kako bi tijelo moglo da potroši rezerve koje su se nakupile u jetri. Kada se nivo vitamina A normalizuje, rast kose se obično vraća u normalu.

Važno je napomenuti da ljekar može preporučiti suplementaciju vitamina A u određenim slučajevima:

ako imate ograničenu ishranu,

bolesti pankreasa,

očne bolesti,

male boginje,

psorijazu,

akne,

slabljenje noćnog vida

"Ali dok je vitamin A ključan za zdravlje, previše dobrog može izazvati ozbiljne probleme - ne samo sa kosom", upozorava Krista Elkins, RN, specijalista iz Helt kanala.

Simptomi toksičnosti uključuju jake glavobolje i pritisak u lobanji, suvu i ispucalu kožu, slabost, sklonost ka prelomima, uvećanu jetru ili slezinu. Kod osoba starijih od 60 godina, ovi simptomi mogu biti izraženiji.

Srećom, prosječna zdrava osoba može unijeti dovoljno vitamina A kroz ishranu. Crveno, narandžasto, žuto i tamnozeleno povrće bogato je beta-karotenom. Jaja, džigerica, mlijeko i sir sadrže retinol.

"Većina nas neće ni približno dostići gornju granicu unosa vitamina A samo putem hrane", kaže dr Kin Vu, radiolog. "Ali ako razmišljate o suplementima, bolje je da se prvo posavjetujete sa ljekarom".