"Biskoti blond" je najtraženija boja kose za jesen 2025: Luksuzna je i bezvremenska, a štedi i novac

Nova trendi nijansa "biskoti blond" spaja tople i hladne tonove, pruža prirodan, bogat izgled i smanjuje potrebu za čestim odlaskom u salon, što štedi i novac.

Izvor: hedgehog94/Shutterstock

Svake sezone pojavljuju se novi trendovi u svijetu ljepote, a kada je kosa u pitanju, sada se posebno izdvaja jedna nijansa s primamljivim nazivom. Riječ je o "biskoti blond" boji, koja na najljepši način spaja različite tonove, a i dalje ostaje u kategoriji plave kose. Evo šta je čini posebnom i ko je sve nosi.

Poznato je da plava kosa zahtjeva dosta održavanja, pa ne čudi što se neprestano pojavljuju nove tehnike farbanja koje olakšavaju negu njenog izgleda. Posebno su popularne nijanse na granici plave i smeđe, ali ove sezone ipak se izdvojio trend pod nazivom "biskoti blond".

Najpoznatija predstavnica ove trendi boje je glumica Margot Robi, a među njenim slavnim obožavateljkama su i Sidni Svini, Điđi Hadid i Rouzi Hantington-Vajtli.

Ovo je slojevita i bogata boja puna dimenzije, sa kremastim efektom. "Biskoti blond" je zapravo idealna prelazna nijansa – zadržava sjaj ljetnjih pramenova, a istovremeno ih ublažava i uvodi u tople, jesenje tonove. Boja je odličan izbor za one koji žele prirodan, ali luksuzan izgled. Djeluje moderno, a opet bezvremenski, i lako se prilagođava različitim frizurama u veštim rukama frizera.

Nije riječ o jednoličnoj kosi, već je karakteriše tamniji koren iz kog se nežno preliva svijetliji ton. Upravo zato što smanjuje potrebu za čestim odlascima u frizerski salon, mnogi je nazivaju "manje zahtevnim luksuzom", zbog čega je postala dio popularne kategorije "manje održavanje" o kojoj se i dalje priča na TikToku. Bilo kako bilo, ovo je jedna od najpoželjnijih boja za jesen 2025.

( Fashion.hr/ Lepa&Srećna)

