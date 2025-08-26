Najmodernije boje kose za jesen 2025: Nijanse za kojima žene lude, podmlađuju ih i daju potpuno novi izgled

Otkrijte najmodernije boje kose za jesen 2025 – nijanse koje podmlađuju, osvježavaju lice i garantuju novi izgled. Saznajte koje tonove frizeri preporučuju za savršenu promjenu.

Izvor: Shutterstock

Jesen 2025. donosi trendove u boji kose koji su raskošniji i topliji nego ikada prije. Nakon ljeta provedenog na suncu i moru, naša kosa zaslužuje pravi restart — negu, hranjenje i, naravno, novu boju koja će osvježiti cjelokupan izgled. Ako planirate promenu i želite da isprobate nešto novo, ali ne i da mijenjate frizuru, predstavljamo vam pet boja koje će dominirati ove jeseni, pa promijenite boju kose.

"Ginger Spice" – Topao bakarni ton

Popularni bakarni ton ove jeseni dobija topliju i raskošniju verziju. "Ginger spice" boja podsjeća na toplinu cimeta, sa primesama zlata koje posebno lijepo dolaze do izražaja u jesen. Ova nijansa je idealna za brinete koje žele da zakorače u svet crvenih tonova, posebno ako imaju svetliju do srednje tamnu put sa toplim podtonovima.

"Scandi Blonde" – Pepeljasto-plava sa suptilnim osvježenjem

Skandi plava dolazi u toplijem, ali i dalje osvježavajućem izdanju. To je nijansa koja kombinuje pepeljasto-plavu bazu sa posvijetljenim vrhovima, dok su pramenovi oko lica svijetliji za dodatnu mekoću i sjaj. Najbolje pristaje svetlijoj puti, posebno onima sa hladnim ili neutralnim podtonovima, i idealna je za sve koji žele nježnu promjenu postojeće plave boje.

Siva kosa u sofisticiranom izdanju

Siva kosa ove jeseni više nije samo izbor zrelijih dama. Postala je modni hit. Srebrni pramenovi se stapaju sa prirodnim izrastkom, stvarajući elegantan, sjajan i moderan izgled. Ovaj stil savršeno balansira između prirodnosti i sofisticiranosti i odličan je za sve koji žele da puste sijedu kosu, ali na moderan način.

"Espresso-martini" – sjajna tamna nijansa

Tamna, sjajna i pune dubina – ova boja biće glavna na jesen. "Espresso-martini"“ nijansa je skoro crna, sa toplim espreso podtonovima koji daju dimenziju i sjaj. Savršen izbor za žene sa hladnim podtonovima kože koji žele upečatljiv i elegantan izgled.

"Caramel bronde" – Prirodni i luksuzni tonovi

"Caramel bronde" je savršen spoj toplih svijetlo-kestenjastih i zlatno-karamel pramenova. Ova boja daje efekat nežno posvijetljenih pramenova kao da ih je dotaklo sunce, stvarajući profinjen, mekan i nosiv izgled koji je idealan za svakodnevicu, ali i posebne prilike.

(Najžena/ Lepa&Srećna)

