Koje su vaše ključne osobine? Test otkriva da li sebe potcjenjujete ili precjenjujete

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Praznični test pomaže da otkrijte koje su vaše ključne osobine, samo treba da izaberete poklon.

test ličnosti saznajte svoje ključne osobine Izvor: Printscreen/techinsider.ru

Ponekad može biti teško objektivno procijeniti sebe. Možda sumnjamo u sopstvene sposobnosti, potcjenjujemo svoja dostignuća ili, obrnuto, precjenjujemo svoja očekivanja. Ali predlažemo da sve te misli ostavite po strani i vjerujete ovom jednostavnom i brzom testu – izaberite jedan od tri poklona!

Testovi ličnosti su jedinstven i zanimljiv način da saznate više o sebi. Psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.Testovi vam omogućavaju da sebe vidite iz nove perspektive, otkrivajući karakterne osobine, sposobnosti i sklonosti koje često previđamo. 

Da li ste spremni da bolje razumijete sebe? Na slici su tri poklona. Koji ćete izabrati? Ne žurite, vjerujte intuiciji i slušajte svoja unutrašnja osjećanja. Koji poklon vam se najviše sviđa i šta biste najviše voljeli da dobijete?

Prvi poklon

Ovaj izbor je tipičan za samouvjerene lidere koji vole luksuz, ali su istovremeno i veoma saosjećajni, posjeduju visoku emocionalnu inteligenciju i više vole da izražavaju svoja osjećanja djelima nego riječima. Vaša privlačnost proizilazi iz iskrenosti vaših namjera i vaše sposobnosti da duboko saosjećate sa drugima. Inspirišete primjerom, istovremeno težeći ka uspjehu i harmoniji, stvarajući atmosferu povjerenja i poštovanja oko sebe. Kvalitet, udobnost i osjećaj unutrašnje slobode su vam važni u svemu, od izbora karijere do uređenja enterijera i preferencija u odijevanju.

Drugi poklon

Ako vas treba opisati u dvije reči, vi ste kreativni optimista. Vi ste radosna osoba sa bogatom maštom, zračite pozitivnom energijom i volite u harmoniji sa sobom i svijetom. Vaš kreativni pogled na život vam omogućava da vidite ljepotu pored koje drugi prolaze. U stanju ste da pronađete radost u malim stvarima, stvorite prijatnu atmosferu oko sebe i unesete pozitivne emocije u sve oko sebe. Odlikuje vas sposobnost da uživate u trenutku, sanjate velike snove i trudite se da svaki dan ispunite živim bojama. Ljudi osjećaju vašu toplinu i otvorenost, zbog čega žele da budu u vašoj blizini iznova i iznova.

Treći poklon

Vi ste veoma ambiciozna, promišljena i velikodušna osoba. Cijenite raznovrsna iskustva i vjerujete da je ispunjen život bogat život. Drugi se dive koliko lako žonglirate sa više zadataka i kako balansirate svoj lični i profesionalni život, ali za vas je to jednostavno prirodni ritam postojanja. Održavanje ravnoteže između posla i privatnog života vam dolazi prirodno, jer se trudite da izvučete maksimalnu korist i uživanje iz svakog trenutka. Vaš unutrašnji kompas je podešen na stalni razvoj i samousavršavanje i zaista uživate u procesu kretanja naprijed. Ali vaša najveća snaga je spremnost da podržite svoje voljene i prijatelje, pomažući im da rastu i ostvare svoje ciljeve zajedno sa vama.

Koji ste poklon izabrali?

