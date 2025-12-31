Šta način na koji držite šolju otkriva o vama? Test kako ispijate kafu ili čaj vas odaje na keca

Način na koji držite šolju dok ispijate kafu otkriva ko ste i koja je vaša dominantna osobina.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Da li ste vi svesni načina na koji držite šolju dok ispijate svoj omiljeni jutarnji napitak? Većina ljudi ujutru uživa u ispijanju kafu, čaja i kakaoa, a svako ima i svoju omiljenu šolju. E upravo će vam ta omiljena šolja pomoći i možda otkriti najupečatljiviju osobinu vašeg karaktera - odaće vas zapravo način na koji držite šolju.

Da li se sjećate kako vam je najudobnije da držate šolju u ruci? Sipajte omiljeno piće i proverite kako držite šolju, pa pročitajte tumačenje testa. Takođe, ova saznanja daće vam posebne moći, tako da će vam, kada odete u restoran ili kafić, vjerovatno biti zabavno i da posmatrate i čitate suptilnosti karaktera drugih ljudi.

Psihološki test ličnosti je metoda koja se koristi za merenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

A kako vi držite šolju?

Slika 1

Ako ispružite mali prst dok pijete svoj omiljeni napitak, sigurni ste u sebe i svoje sposobnosti. Ponekad možete biti previše samouvjereni, što može biti prepreka, ali ipak... Želite najbolje u životu i kompromis nije vaša stvar - osim u najekstremnijim slučajevima. Napredovaćete na liderskoj poziciji, jer ste vešti u donošenju odluka u vanrednim situacijama i usmeravanju talenta ljudi u pravom smjeru. Voljeni ste i cijenjeni od prijatelja i porodice. Vi ste takođe i duša kompanije.

Slika 2

Držite šolju obema rukama - i mogli biste se nazvati empatom. Zato što vaša sposobnost da slušate i čujete ljude privlači mnoge. Imate veliko srce, znate kako da saosjećate i pomognete. Ljudi vam se često obraćaju za pomoć. Ali to ima i ozbiljnu manu: možete zaboraviti na sebe jer drugi vole da vas voze. Možda te neko koristi kao rame za plakanje. Duševni mir, odsustvo sukoba i toplina ličnih odnosa su vam veoma važni.

Slika 3

Udobno držite šolju za dršku, sa rukom stisnutom u pjesnicu. U ovom slučaju, možete se opisati kao pragmatičar i pravo oličenje staloženosti i smirenosti. Teško vas je uznemiriti; svaku akciju planirate nekoliko poteza unaprijed. Ne volite nepravdu; ona vas depresira i uvek ćete ustati u odbranu slabih. Ali problem je što svoje emocije krijete duboko u sebi, što može dovesti do psiholoških iskustava i unutrašnjih blokada.

Slika 4

Držite šolju za dno ili blizu njega - ova navika sugeriše da ste izuzetno oprezna osoba. U svemu vidite začkoljicu i tražite skrivena značenja. Uvek više volite da pažljivo razmotrite svoje riječi i postupke kako biste izbjegli greške. Logika i zdrav razum su vam sve. Čak i u pitanjima srca, posljednje slušate svoje srce.

Slika 5

Držite šolju za dršku, uvijek je pridržavajući drugom rukom. To govori da ste podložni uticajima i ranjivi. Odobrenje vaših voljenih vam je važno. Ali da bi vam neko postao blizak, moraće da se potrudi – mora da zasluži vaše povjerenje. Imate snažnu potrebu za ljubavlju i brigom, tako da su vam lični odnosi i porodica uvek na prvom mjestu. Porodična atmosfera ljubaznosti i udobnosti vam je veoma važna.

Slika 6

Šolju držite tako što prstima obuhvatate gornji obod (ili pak drugu stranu drške). To sugeriše da niste osoba koja se brine oko sitnica ili trivijalnosti. Vi ste pomalo opušteni optimista. Vaš mir je vaša najveća prednost. Omogućava vam da vidite prilike i najzanimljivije trenutke u životu. Opušteni ste, volite da eksperimentišete i imate puno energije. Ali skloni ste da zaboravite da razmišljate unapred. Stoga, u teškim situacijama, možete promašiti poentu i čak izvući pogrešne zaključke.