Kakva ste osoba? Test sa novogodišnjom jelkom otkriva da li ste na pravom putu

Izaberite jelku i otkrijte kakva ste osoba.

Da li i vas trese praznična groznica? Svijet bruji od prazničnog raspoloženja - ljudi kupuju odjeću, dekor i druge novogodišnje i božićne predmete i trude se da prije nego što sat otkuca ponoć budu spremni za Nou godinu.

Da li ste sve spremili? Jeste li okitili jelku?

Za vas smo spremili psihološki test ličnosti sa slikama novogodišnjih jelki, glavnog simbola ovog praznika - koji će vam pomoći da bolje razumijete svoju ličnost prije nego što stigne 2026.

Da biste uradili psihološki test, pažljivo pogledajte svako drvo nekoliko sekundi i izaberite ono koje vam se najviše dopada.

Test se zasniva na metodi projekcije: kada biramo određeni objekat ili cijelu sliku, nesvesno projektujemo svoja unutrašnja iskustva, osjećanja, misli i stavove na nju. Zato pažljivo ispitajte svih 6 opcija, oslušnite svoje unutrašnje senzacije i napravite izbor.

Psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Novogodišnja jelka br. 1

Puni ste vitalnosti i radosti. Kao ekstrovert, otvoreni ste za sve mogućnosti koje život nudi. Kreativni ste, društveni i svestrani, i volite da se igrate i zabavljate.

Uživate u raznim aktivnostima: zabavama, putovanjima i večerama sa prijateljima. Međutim, imate i slabost. Iako imate mnogo želja, ne želite da odrastete. Takvi ljudi često žive iznad svojih mogućnosti, bore se sa viškom kilograma i nezadovoljni su onim što imaju. Iskoristite svoje dobre osobine u svoju korist i izbjegavajte sumnjivo ponašanje.

Novogodišnja jelka br. 2

Posjedujete izuzetan umjetnički talenat, osjećaj za ljepotu i snažnu intuiciju. Vi ste sanjiva i ekstravagantna osoba koja brine o svom imidžu i izgledu. Izražavate se kroz umjetnost: možete biti pjesnik, muzičar, umjetnik, cvjećar ili dizajner.

Istovremeno, skloni ste melanholiji, nesposobni ste da živite u sadašnjosti i stalno se krijete u mislima o prošlosti ili snovima o budućnosti. Pošto volite neobično i ekscentrično, ne plašite se skandala i tabua.

Novogodišnja jelka br. 3

Vi ste pravi realista sa dubokim razumijevanjem situacije oko sebe. Imate izoštren osjećaj za pravdu - uvijek štitite sebe i svoje voljene. Ne čekate pogodno vrijeme, već preduzimate trenutne mjere. Odlučni ste, nikada ne odustajete i ne gubite vrijeme na kajanje.

S druge strane, vi ste autoritarna, direktna i agresivna osoba koja voli da naređuje i kontroliše sve oko sebe. Vaša spremnost da se raspravljate, provocirate i namećete svoja mišljenja zastrašuje druge.

Novogodišnja jelka br. 4

Vi ste smirena, prijateljska i praktična osoba, koju odlikuje prirodna ljubaznost, jednostavnost i smirenost Niste skloni da kritikujete ili osuđujete druge. U svakoj situaciji pokušavate da izgladite sukob i postignete pomirenje. Po prirodi ste pravi diplomata.

Istovremeno, veoma ste podložni uticajima, prepuštate se toku i doživljavate suprotstavljena osjećanja.

Kada je riječ o vašim najdubljim vezanostima, spotičete se i pravite greške. Onda ližete svoje rane i dugo patite, osvrćući se na prošlost sa melanholijom. Ne žurite u bitku - zadovoljni ste onim što imate.

Novogodišnja jelka br. 5

Održavate emocionalnu distancu od drugih i pažljivo čuvate svoj lični život od miješanja. Malo govorite, rezervisani ste i pažljivi. Spolja djelujete hladno i distancirano. Istovremeno, odličan ste slušalac, smiren, prijateljski nastrojen i ljubazan.

Tokom teških vremena, skloni ste depresiji. Prilično ste paranoični, arogantni i možete biti sebični.

Novogodišnja jelka br. 6

Kritični ste prema sebi i drugima, uvijek težite savršenstvu i iznutra i spolja, stvarajući svijet pravde i reda. Instinktivno procjenjujete situacije. Uvijek razumijete šta je dobro, a šta loše, šta je ispravno, a šta pogrešno. Vi ste perfekcionista, iskrena i poštena osoba. Praktični ste, rezervisani, nepokolebljivi i ozbiljni.

Zbog ovih osobina, drugi vas doživljavaju kao pedantnog i preterano izbirljivog. Mnogi vas smatraju narcisoidnim.