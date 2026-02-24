logo
Pica pita iz tiganja: Brzinski recept koji ćete stalno praviti, toliko je jednostavan

Pica pita iz tiganja: Brzinski recept koji ćete stalno praviti, toliko je jednostavan

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte brzinski recept za pica pitu iz tiganja. Toliko je jednostavna da ćete je stalno praviti.

Recept za picu iz tiganja Izvor: Shutterstock

Ova jednostavna pica pita je savršen izbor kada želite brz i ukusan obrok bez paljenja rerne. Sočna i meka iznutra, sa zapečenom koricom spolja, idealna je za doručak, užinu ili laganu večeru.

Dodatak šunkarice i kačkavalja daje bogat ukus, dok kečap i origano daju pravi ukus pice.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije/Količina: 2-3 porcije

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme pečenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 4 kore za pitu
  • 4 jaja
  • 50 ml mlijeka
  • 150 g šunkarice
  • 150 g kačkavalja
  • kečap po ukusu
  • malo origana
  • malo soli
  • malo ulja

Priprema:

1. korak: Mješanje

U velikoj činiji umutite jaja sa mlijekom, dodajte so po ukusu, pa umješajte iseckanu šunkaricu i 100 g narendanog kačkavalja.

2. korak: Dodavanje kora

U ovu smjesu lagano umješajte iscepkane kore za pitu, pazeći da se ravnomjerno natopljene lijepo povežu sa smjesom. Ukoliko nemate kore u smjesu možete dodati i oko čašu brašna, u galeriji ispod pogledajte koji tip je najbolji za to.

3. korak: Pečenje

Zagrijte tiganj na nižoj temperaturi i sipajte malo ulja. Smjesu izručite u tiganj i ravnomerno je rasporedite, poklopite poklopcem i pecite dok donja strana ne postane zlatno-smeđa.

Varijacije ukusa:

Umjesto šunkarice možete koristiti i kulen, pečenicu, umjesto kačkavalja druge vrste sira. Dodajte marinirane pečurke ili masline.

4. korak: Prevrtanje

Koristeći tanjir, pažljivo okrenite pitu i spustite je ponovo u tiganj da se zapeče i druga strana, pa je pospite ostatkom sira.

5. korak: Serviranje

Kada je pica pita pečena sa obe strane, a sir istopljen, premažite je kečapom i pospite origano po vrhu prije serviranja.

