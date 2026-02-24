Isprobajte brzinski recept za pica pitu iz tiganja. Toliko je jednostavna da ćete je stalno praviti.
Ova jednostavna pica pita je savršen izbor kada želite brz i ukusan obrok bez paljenja rerne. Sočna i meka iznutra, sa zapečenom koricom spolja, idealna je za doručak, užinu ili laganu večeru.
Dodatak šunkarice i kačkavalja daje bogat ukus, dok kečap i origano daju pravi ukus pice.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije/Količina: 2-3 porcije
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme pečenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 4 kore za pitu
- 4 jaja
- 50 ml mlijeka
- 150 g šunkarice
- 150 g kačkavalja
- kečap po ukusu
- malo origana
- malo soli
- malo ulja
Priprema:
1. korak: Mješanje
U velikoj činiji umutite jaja sa mlijekom, dodajte so po ukusu, pa umješajte iseckanu šunkaricu i 100 g narendanog kačkavalja.
2. korak: Dodavanje kora
U ovu smjesu lagano umješajte iscepkane kore za pitu, pazeći da se ravnomjerno natopljene lijepo povežu sa smjesom. Ukoliko nemate kore u smjesu možete dodati i oko čašu brašna, u galeriji ispod pogledajte koji tip je najbolji za to.
Pica pita iz tiganja: Brzinski recept koji ćete stalno praviti, toliko je jednostavan
3. korak: Pečenje
Zagrijte tiganj na nižoj temperaturi i sipajte malo ulja. Smjesu izručite u tiganj i ravnomerno je rasporedite, poklopite poklopcem i pecite dok donja strana ne postane zlatno-smeđa.
Umjesto šunkarice možete koristiti i kulen, pečenicu, umjesto kačkavalja druge vrste sira. Dodajte marinirane pečurke ili masline.
4. korak: Prevrtanje
Koristeći tanjir, pažljivo okrenite pitu i spustite je ponovo u tiganj da se zapeče i druga strana, pa je pospite ostatkom sira.
5. korak: Serviranje
Kada je pica pita pečena sa obe strane, a sir istopljen, premažite je kečapom i pospite origano po vrhu prije serviranja.