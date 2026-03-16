U muzejima koriste ovaj trik protiv prašine: Dodajte jedan sastojak u vodu i površine će ostati čiste danima

Postoji jednostavan trik koji koriste i muzeji kako bi sprečili brzo nakupljanje prašine. Dovoljno je dodati nekoliko kapi glicerina u vodu za čišćenje i površine će duže ostati čiste.

Koliko god često čistili stan ili kuću, mnogima se čini da se prašinauvijek brzo vraća. Već nekoliko sati nakon brisanja površine ponovo mogu izgledati sivo i mutno, prekrivene sitnim česticama koje kvare utisak urednog doma, ali mogu izazvati i alergijske reakcije. Ipak, postoji jednostavan trik koji može pomoći da površine duže ostanu čiste, a dolazi iz prakse koja se koristi i u muzejima.

Profesionalna čistačica otkrila je recept sa nekoliko sastojaka iz domaćinstva koji može pomoći u borbi protiv prašine, a ključni sastojak je glicerin.

Riječ je o supstanci koja se decenijama koristi u kozmetičkoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, ali i u muzejima, gdje stručnjaci njime tretiraju površine kako bi se usporilo taloženje prašine na eksponatima. Prednost je što je glicerin lako dostupan, povoljan i bezbjedan za upotrebu u domaćinstvu.

U nastavku donosimo nekoliko načina na koje glicerin može pomoći u održavanju doma čistim.

Blistavi podovi bez mnogo truda

Ako podovi brzo gube sjaj i često djeluju sivo, u vodu za pranje možete dodati pet do deset kapi glicerina na jednu kantu vode.

Ova mješavina pomaže da se nečistoće lakše uklone, ali i stvara tanak zaštitni sloj koji usporava ponovno nakupljanje prašine i prljavštine.

Posebno dobro funkcioniše na parketu, laminatu i pločicama, jer ne ostavlja tragove ni masne mrlje.

Savjet: koristite krpu od mikrofibera koja dodatno pojačava antistatički efekat.

Dugotrajna zaštita od prašine

Ovaj trik često se primjenjuje i u muzejima. U posudu sa vodom dodajte nekoliko kapi glicerina, navlažite krpu i prebrišite površine poput polica, stočića, TV ormarića ili komoda.

Glicerin stvara antistatički sloj koji odbija čestice iz vazduha i usporava njihovo taloženje. Zbog toga površine mogu ostati čiste i do deset dana.

Posebno je koristan za knjige, drvene komode, police, ramove za slike i elektronske uređaje.

Napomena: ne preterujte sa količinom — pet do šest kapi na pola litra vode sasvim je dovoljno.

Protiv tvrdokornih mrlja na odjeći

Glicerin može biti koristan i kod uklanjanja mrlja sa tkanine. Ako se na odjeći pojave fleke od kafe, čaja ili čokolade, nekoliko kapi glicerina može se naneti direktno na mrlju.

Ostavite da djeluje 20 do 30 minuta, a zatim tkaninu isperite vodom u koju ste dodali malo soli. So pomaže da se mrlja razgradi i pojača efekat glicerina.

Za osjetljive tkanine preporučuje se da se postupak najprije testira na manje vidljivom dijelu materijala.

Mrlje od paradajza

Održavanje kožnog namještaja

Kožni namještaj vremenom može izgubiti sjaj i postati suv. Umjesto skupih sredstava za negu, može pomoći i jednostavan trik sa glicerinom.

Nekoliko kapi nanesite na mekanu pamučnu krpu i nježno prebrišite površinu. Postupak po potrebi ponovite.

Na ovaj način koža može izgledati obnovljeno i biti otpornija na isušivanje i sitne ogrebotine. Ovaj trik pogodan je za sofe, fotelje, ali i autosjedišta od prave kože.

Prozori bez tragova, čak i nakon kiše

Za staklene površine može se koristiti i jednostavna mješavina glicerina i etilnog alkohola u razmjeri 1:10.

Nakon brisanja ovom mješavinom prozori duže zadržavaju sjaj, a staklo postaje otpornije na nakupljanje prašine i tragove kiše.

Ovaj trik može se primijeniti i na ogledalima, staklenim vratima i tuš-kabinama.

Gdje nabaviti glicerin

Glicerin je lako dostupan i može se kupiti u apotekama, prodavnicama zdrave hrane ili drogerijama.

Najčešće dolazi u bočicama od 50 do 250 mililitara, a pošto je koncentrisan, jedna bočica može trajati veoma dugo, piše Jutarnji.