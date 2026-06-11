Recept za kolač sa višnjama i grčkim jogurtom koji je postao viralan, a baš se lako pravi!
Ovaj kolač spaja tri sloja: voćni fil od višanja, laganu kremu od grčkog jogurta i prhko tijesto. Dobija se desert koji je istovremeno sočan, kremast i blago hrskav, idealan za domaću poslasticu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Broj porcija: 12
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 30–35 minuta
Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Višnje fil:
500 g smrznutih višanja
70 g kukuruznog skroba
150 g šećera
150 ml vode
Tijesto:
3 žumanca
prstohvat soli
80 g šećera u prahu
80 g rastopljenog putera
1 kašika vanile
200 g brašna
1 kašičica praška za pecivo
Krem:
500 g grčkog jogurta
50 g kukuruznog skroba
1 kašika vanile
3 belanca
prstohvat soli
130 g šećera
U galeriji ispod pogledajte kako se pravi još jedna torta sa všnjama!
Kolač sa višnjama i grčkim jogurtom: 7 miliona je pogledalo ovaj recept, tajna je u hrskavom tijestu i krem filu
Priprema:
1. Korak: Priprema fila od višanja
Stavite višnje u šerpu. Dodajte šećer, kukuruzni skrob i vodu, pa dobro promiješajte. Kuvajte na srednjoj temperaturi dok se smjesa ne zgusne i ne postane kao gust džem. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi.
Jedan važan trik je da fil od višanja uvijek potpuno ohladite prije slaganja kolača, jer će u suprotnom razrijediti kremu i poremetiti strukturu slojeva. Takođe, ako višnje puste previše soka, dodajte malo više kukuruznog skroba i kuvajte još minut-dva dok ne dobijete gust, stabilan fil.
2. Korak: Priprema tijesta
U činiji umutite žumanca sa prstohvatom soli i šećerom u prahu dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte rastopljeni puter i vanilu, pa sve sjedinite. Ubacite brašno i prašak za pecivo i zamesite glatko tijesto.
Odvojite mali dio testa i stavite ga u zamrzivač na 15 minuta. Ostatak testa rasporedite u kalup od 20 cm i pritisnite ga ravnomjerno po dnu.
3. Korak: Priprema krema
U posudi pomiješajte grčki jogurt, kukuruzni skrob i vanilu dok ne dobijete glatku smjesu. U drugoj posudi umutite belanca sa prstohvatom soli. Kada se zapjene, postepeno dodajte šećer i mutite dok ne dobijete čvrst šam. Šam od bjelanaca lagano umiješajte u jogurt smjesu, miješajući nježno da ostane vazdušasta.
4. Korak: Slaganje kolača
Na tijesto u kalupu rasporedite dio fila od višanja. Preko sipajte kremu od jogurta i poravnajte. Zatim dodajte ostatak višanja preko kreme. Na kraju izvadite zamrznuti dio testa i narendajte ga ili izmrvite preko gornjeg sloja.
5. Korak: Pečenje
Stavite kolač u prethodno zagrijanu rernu i pecite oko 40 minuta na 180°C. Kolač je gotov kada blago porumeni i kada se površina ravnomjerno stegne. Ostavite kolač da se potpuno ohladi prije sječenja. Najljepši je kada odstoji nekoliko sati u frižideru jer tada postaje stabilan i još ukusniji.