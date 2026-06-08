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Mladi krompirići u kaputu: Puna tepsija za savršen ručak uz salatu

Mladi krompirići u kaputu: Puna tepsija za savršen ručak uz salatu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
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Recept za mlade krompiriće u kaputu, recept za jeftin i preukusan porodični ručak iz rerne!

recept za mladi krompir iz rerne Izvor: Shutterstock

Ovo je jedno od onih jela koje djeluje jednostavno, a ispadne brutalno ukusno, spolja hrskavo, unutra mekano, sa mirisom bijelog luka i začina. Ako želite da isprobate još neki recept sa mladim krompirićima, onda će vas ovi iz rerne potpuno oduševiti. Poslužite uz kašiku kajmaka i šopsku salatu.

Osnovne informacije

Tip jela: glavno jelo
Broj porcija: 4 do 6 porcija
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 35 do 45 minuta
Ukupno vrijeme: oko sat vremena
Težina: lako

Sastojci:

  • 1 kg mladih krompirića
  • 4–5 kašika ulja (ili masti ako želite jači ukus)
  • 3–4 čena bijelog luka
  • so, biber
  • 1 kašičica aleve paprike
  • po želji: ruzmarin, majčina dušica ili origano
  • 1 kašičica kajmaka

Priprema:

1. Korak: Priprema krompira

Mladi krompir dobro operite, ali nemojte da ljuštite, zato se i zove "u kaputu". Po želji ga presjecite na polovine ako su veći komadi.

Bonus savjeti:

Ne pretrpavajte tepsiju, inače krompirići neće biti hrskavi. Dodajte malo limunovog soka na kraju za svježinu.

2. Korak: Začinite krompiriće

U činiji pomiješajte krompir sa uljem, solju, biberom, alevom paprikom i bijelim lukom. Dobro promiješajte da se svaki krompir obloži.

3. Korak: Pečenje krompirića

Rasporedite u tepsiju u jednom sloju, da se ne preklapaju. Pecite na 200–220°C oko 35–45 minuta, dok ne dobiju zlatnu, hrskavu koricu. Pred kraj ubacite kašičicu kajmaka i malo svježeg ruzmarina, to daje onaj restoranski miris i ukus.

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Tagovi

recept krompir Mondo kuhinja

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