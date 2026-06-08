Mladi krompirići u kaputu: Puna tepsija za savršen ručak uz salatu

Recept za mlade krompiriće u kaputu, recept za jeftin i preukusan porodični ručak iz rerne!
Ovo je jedno od onih jela koje djeluje jednostavno, a ispadne brutalno ukusno, spolja hrskavo, unutra mekano, sa mirisom bijelog luka i začina. Ako želite da isprobate još neki recept sa mladim krompirićima, onda će vas ovi iz rerne potpuno oduševiti. Poslužite uz kašiku kajmaka i šopsku salatu.
Osnovne informacije
Tip jela: glavno jelo
Broj porcija: 4 do 6 porcija
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 35 do 45 minuta
Ukupno vrijeme: oko sat vremena
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg mladih krompirića
- 4–5 kašika ulja (ili masti ako želite jači ukus)
- 3–4 čena bijelog luka
- so, biber
- 1 kašičica aleve paprike
- po želji: ruzmarin, majčina dušica ili origano
- 1 kašičica kajmaka
Priprema:
1. Korak: Priprema krompira
Mladi krompir dobro operite, ali nemojte da ljuštite, zato se i zove "u kaputu". Po želji ga presjecite na polovine ako su veći komadi.
Ne pretrpavajte tepsiju, inače krompirići neće biti hrskavi. Dodajte malo limunovog soka na kraju za svježinu.
2. Korak: Začinite krompiriće
U činiji pomiješajte krompir sa uljem, solju, biberom, alevom paprikom i bijelim lukom. Dobro promiješajte da se svaki krompir obloži.
3. Korak: Pečenje krompirića
Rasporedite u tepsiju u jednom sloju, da se ne preklapaju. Pecite na 200–220°C oko 35–45 minuta, dok ne dobiju zlatnu, hrskavu koricu. Pred kraj ubacite kašičicu kajmaka i malo svježeg ruzmarina, to daje onaj restoranski miris i ukus.