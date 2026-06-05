Tijesto je toliko mekano da su odlične i prazne...
Tijesto se umijesi sa jogurtom, a kiflice su toliko mekane da dišu. Najlepše su dok su vruće, lijepe su i prazne, ali možete da ih filujete i filom po želji, kao što su sir, šunka ili kečap.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slano pecivo (kiflice)
Porcije/Količina: 20–25 kiflica (4–6 porcija)
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–25 minuta pečenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g brašna (glatko)
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 1 jaje
- 200 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 1 kašičica šećera
- 1 žumance + malo mlijeka (za premaz)
- susam ili so za posipanje (po želji)
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Recept za kiflice sa jogurtom: Tijesto koje diše, najljepše su dok su vruće
Priprema:
1. Korak: Priprema tijesta
U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaje, jogurt i ulje, pa zamijesite mekano, blago lepljivo tijesto. Ne treba predugo mijesiti, samo dok se sve ne sjedini.
2. Korak: Razvlačenje tijesta i filovanje
Tijesto podijelite na 2–3 lopte i ostavite 10 minuta da naraste. Zatim svaku loptu razvijajte u krug i isecite na trouglove, kao što sječete picu. Po želji možete staviti fil: sir, šunku, ajvar ili ostaviti prazne.
Dodajte kašiku kisele pavlake ili malo više jogurta ako želite ekstra mekano tijesto, tajna je u vlazi, ne u dugom miješenju.
3. Korak: Uvijanje kiflica
Uvijajte kiflice od šireg ka užem dijelu i ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih žumancetom pomešanim sa malo mlijeka i pospite susamom.
4. Korak: Pečenje kiflica
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.