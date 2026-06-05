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Recept za kiflice sa jogurtom: Tijesto koje diše, najljepše su dok su vruće

Recept za kiflice sa jogurtom: Tijesto koje diše, najljepše su dok su vruće

Izvor Stvar ukusa
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Tijesto je toliko mekano da su odlične i prazne...

Recept za kiflice sa jogurtom Izvor: Youtube/Printscreen/alta_Nasi

Tijesto se umijesi sa jogurtom, a kiflice su toliko mekane da dišu. Najlepše su dok su vruće, lijepe su i prazne, ali možete da ih filujete i filom po želji, kao što su sir, šunka ili kečap.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća
Tip jela: slano pecivo (kiflice)
Porcije/Količina: 20–25 kiflica (4–6 porcija)
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–25 minuta pečenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta
Težina: lako

Sastojci:

  • 500 g brašna (glatko)
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 1 jaje
  • 200 ml jogurta
  • 100 ml ulja
  • 1 kašičica šećera
  • 1 žumance + malo mlijeka (za premaz)
  • susam ili so za posipanje (po želji)

U galeriji ispod pogledajte kako se prave posne krofne!

Priprema:

1. Korak: Priprema tijesta

U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaje, jogurt i ulje, pa zamijesite mekano, blago lepljivo tijesto. Ne treba predugo mijesiti, samo dok se sve ne sjedini.

2. Korak: Razvlačenje tijesta i filovanje

Tijesto podijelite na 2–3 lopte i ostavite 10 minuta da naraste. Zatim svaku loptu razvijajte u krug i isecite na trouglove, kao što sječete picu. Po želji možete staviti fil: sir, šunku, ajvar ili ostaviti prazne.

Trik za savršene kiflice:

Dodajte kašiku kisele pavlake ili malo više jogurta ako želite ekstra mekano tijesto, tajna je u vlazi, ne u dugom miješenju.

3. Korak: Uvijanje kiflica

Uvijajte kiflice od šireg ka užem dijelu i ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih žumancetom pomešanim sa malo mlijeka i pospite susamom.

4. Korak: Pečenje kiflica

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. 

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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