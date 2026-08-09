Ventilator može bolje da rashladi stan ako ga postavite ovako: Jednostavan trik bez dodatnih troškova

Ventilator može pomoći da se stan brže rashladi tokom vrućina. Saznajte kako ga pravilno postaviti, kada otvoriti prozore i zašto je važno da je napolju hladnije nego unutra.

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Kada temperature porastu, ventilator je često prvo rješenje za kojim posegnemo ako nemamo klimu ili želimo da smanjimo njeno korištenje.

Najčešće ga postavimo pored kreveta ili radnog stola i usmjerimo direktno prema sebi. To svakako može da pruži osjećaj rashlađivanja, jer strujanje vazduha pomaže tijelu da efikasnije odaje toplotu.

Ali postoji i drugi način da iskoristite ventilator.

Umjesto da ga okrenete prema unutrašnjosti prostorije, postavite ga tako da izbacuje vazduh kroz otvoren prozor.

Istovremeno otvorite još jedan prozor ili vrata na drugoj strani stana. Tako se stvara strujanje vazduha: ventilator izbacuje zagrijan vazduh, dok kroz drugi otvor ulazi svježiji.

Kada ovaj trik najbolje funkcioniše?

Najvažnije je da je spoljašnji vazduh hladniji od vazduha u stanu.

Zato ovaj način provjetravanja ima najviše smisla uveče, tokom noći i rano ujutro. Ako je napolju 35 stepeni, a u stanu 27, nema mnogo koristi od toga da tokom najtoplijeg dijela dana širom otvorite prozore.

Vrućina

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Tada je bolje držati prozore zatvorenim, spustiti roletne ili navući zavjese i spriječiti da dodatna toplota uđe u prostoriju.

Kada temperatura napolju počne da pada, prozori se mogu otvoriti, a ventilator postaviti tako da ubrza izmjenu vazduha.

Zašto se u priči pominju vatrogasci?

Ovaj princip nije nastao kao trik za rashlađivanje stanova.

Vatrogasci koriste ventilatore u okviru različitih tehnika ventilacije kako bi kontrolisali kretanje dima, vrelih gasova i produkata sagorijevanja u objektima.

Princip je jednostavan: pravilnim usmjeravanjem protoka vazduha može se uticati na to gdje će vazduh, dim i vreli gasovi da se kreću.

Naravno, situacija tokom požara potpuno je drugačija od rashlađivanja stana, pa se vatrogasne tehnike ne mogu jednostavno preslikati na kućne uslove.

Ali osnovna ideja – usmjeriti vazduh tako da se topliji vazduh izbaci iz prostora – može biti korisna i tokom ljetnih vrućina.

Da li ventilator treba da bude tačno jedan metar od prozora?

Na društvenim mrežama i portalima često se pojavljuje savjet da ventilator treba postaviti oko jednog metra od otvorenog prozora.

Međutim, tu udaljenost ne treba shvatiti kao čvrsto pravilo.

Efekat zavisi od veličine prostorije, položaja prozora, jačine ventilatora i toga koliko drugih otvora postoji u prostoru. Mnogo je važnije da ventilator bude stabilno postavljen i da njegov protok vazduha bude usmjeren prema otvoru kroz koji vazduh može da izađe.

Ako imate stan sa prozorima na suprotnim stranama, možete napraviti još efikasniji protok vazduha. Jedan ventilator može izbacivati topao vazduh kroz jedan prozor, dok drugi otvor omogućava ulazak hladnijeg vazduha.

Ne očekujte da će ventilator postati klima

Važno je imati realna očekivanja.

Ventilator ne hladi vazduh na isti način kao klima-uređaj. Njegova glavna prednost je u tome što pomjera vazduh i pomaže tijelu da se lakše rashladi, odnosno da se topliji vazduh iz prostorije zamijeni svježijim.

Zato ovaj trik neće napraviti čudo ako je napolju toplije nego u stanu.

Ali kada temperatura napolju padne, pravilno postavljen ventilator može pomoći da se toplota koja se tokom dana nakupila u zidovima, namještaju i prostoriji brže izbaci.

I što je najbolje – za ovaj trik ne treba vam ništa osim ventilatora, otvorenog prozora i malo pravilnog tajminga.

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