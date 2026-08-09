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Mali stan od 33 kvadrata sa mini kuhinjom: Top elegancija koja maksimalno štedi prostor

Mali stan od 33 kvadrata sa mini kuhinjom: Top elegancija koja maksimalno štedi prostor

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Elegantan stan od 35 kvadrata pokazuje kako da mali prostor izgleda moćno i funkcionalno

elegantno uređen mali stan od 33 kvadrata Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life
  • Ovaj mali stan od 35 kvadrata ostavlja utisak izuzetne elegancije i stila.
  • Mini kuhinja od nerđajućeg čelika u kombinaciji sa tamnim antracit zidom privlači najviše pažnje.
  • Klizna vrata u sredini stana omogućavaju lako odvajanje spavaćeg dijela od ostatka prostora.

Iako ima samo 35 kvadrata, ovaj mali stan ostavlja utisak vrhunske elegancije i odmjerenog stila. Svaki centimetar je pažljivo osmišljen, a prostor odiše luksuzom zahvaljujući kombinaciji boja i materijala.

Najupečatljiviji detalj u stanu je mini kuhinja napravljena cijelog od nerđajućeg čelika. Iz jednog dijela su izliveni plinska ploča sa dvije ringle i sudopera, sa malom radnom površinom između njih, dok se iznad njih nalazi moderan četvrtast aspirator. Zid pored kuhinje okrečen je u tamnu antracit sivu boju, skoro crnu, zbog čega rostfraj još više dolazi do izražaja i sija.

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Pod u cijelom stanu je prekriven laminatom prijatne boje drveta, što unosi dozu topline u enterijer. Većina zidova je u klasičnoj bijeloj boji, osim onog naspram kuhinje, koji je ostavljen u izvornom obliku golog betona u industrijskom stilu.

Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom
Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Duž lijevog zida stana ređaju se troja vrata – prva vode u mali toalet, zatim slijedi veliki ugradni plakar za odjeću, a na kraju su vrata kupatila. Na desnom zidu nalaze se dva prozora, mali ugradni radni sto i police.

U centralnom dijelu stana ugrađena su klizna vrata koja se mogu potpuno uvući u zid ili izvući da podijele prostor na dva dijela i tako u potpunosti odvoje spavaći dio od dnevnog boravka i kuhinje.

Pogledajte ovaj mali stan u galeriji slika.

(Lepa i srećna) 

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Tagovi

uređenje doma stan savjeti

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