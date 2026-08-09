Elegantan stan od 35 kvadrata pokazuje kako da mali prostor izgleda moćno i funkcionalno

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Ovaj mali stan od 35 kvadrata ostavlja utisak izuzetne elegancije i stila.

Mini kuhinja od nerđajućeg čelika u kombinaciji sa tamnim antracit zidom privlači najviše pažnje.

od nerđajućeg čelika u kombinaciji sa tamnim antracit zidom privlači najviše pažnje. Klizna vrata u sredini stana omogućavaju lako odvajanje spavaćeg dijela od ostatka prostora.

Iako ima samo 35 kvadrata, ovaj mali stan ostavlja utisak vrhunske elegancije i odmjerenog stila. Svaki centimetar je pažljivo osmišljen, a prostor odiše luksuzom zahvaljujući kombinaciji boja i materijala.

Najupečatljiviji detalj u stanu je mini kuhinja napravljena cijelog od nerđajućeg čelika. Iz jednog dijela su izliveni plinska ploča sa dvije ringle i sudopera, sa malom radnom površinom između njih, dok se iznad njih nalazi moderan četvrtast aspirator. Zid pored kuhinje okrečen je u tamnu antracit sivu boju, skoro crnu, zbog čega rostfraj još više dolazi do izražaja i sija.

Pod u cijelom stanu je prekriven laminatom prijatne boje drveta, što unosi dozu topline u enterijer. Većina zidova je u klasičnoj bijeloj boji, osim onog naspram kuhinje, koji je ostavljen u izvornom obliku golog betona u industrijskom stilu.

Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Duž lijevog zida stana ređaju se troja vrata – prva vode u mali toalet, zatim slijedi veliki ugradni plakar za odjeću, a na kraju su vrata kupatila. Na desnom zidu nalaze se dva prozora, mali ugradni radni sto i police.

U centralnom dijelu stana ugrađena su klizna vrata koja se mogu potpuno uvući u zid ili izvući da podijele prostor na dva dijela i tako u potpunosti odvoje spavaći dio od dnevnog boravka i kuhinje.

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Vidi opis Mali stan od 33 kvadrata sa mini kuhinjom: Top elegancija koja maksimalno štedi prostor Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom 007 Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Mali stan od 35 kvadrata sa mini kuhinjom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 22 22 / 22

(Lepa i srećna)