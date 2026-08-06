Mali stan od 25 kvadrata sa savršenim kupatilom: Svi su oduševljeni

Mali stan od svega 25 kvadrata u dvorišnoj zgradi pokazuje kako izvući maksimum iz malog prostora.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Kuhinja izrađena od nerđajućeg čelika smještena je desno od ulaznog podesta, dok veliki plakar iznad stepeništa rješava pitanje odlaganja garderobe.

Iza plitkih polica na dužem zidu krije se neočekivano prostrano kupatilo sa priključkom za veš-mašinu i uskim prozorom za prirodnu ventilaciju.

Iako enterijer ima odlična rješenja, nekoliko važnih stvari nedostaje u ovom malom stanu.

Mali stan od 25 kvadrata smješten je u dvorišnoj zgradi, pa od samih ulaznih vrata počinju stepenice, koje vode u životni prostor. Prostorni izazovi su riješeni brojnim dobrim rješenjima.

Odmah desno od podesta, u urednoj niši, smještena je kuhinja. Izrađena u potpunosti od nerđajućeg čelika u minimalističkom maniru, sa odgovarajućim aspiratorom iznad, djeluje vrlo svedeno i moderno. Predviđeno je i mjesto za frižider, dok se na suprotnom zidu, tačno iznad stepeništa, nalazi veliki plakar za garderobu i krupnije predmete.

Soba je dugačka i uska. Kako bi se prostor maksimalno uštedio, na dužem zidu postavljene su plitke police na kojima ima dovoljno mjesta za televizor, knjige i lične predmete.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Iza ovih polica krije se pravi adut ovog stana – prostrano kupatilo, što je za kvadraturu od 25 kvadrata pravi luksuz. Pored standardnog umivaonika i toaleta, ovdje je obezbijeđen i priključak za veš-mašinu, a prostor dobija prirodnu svjetlost i ventilaciju zahvaljujući praktičnom, uskom prozoru.

Vizuelni utisak upotpunjuju jednostavne bijele tapete sa teksturom jutane tkanine koje unose toplinu i teksturu, kao i moderan rukohvat koji elegantno odvaja kuhinjski dio od stepeništa.

Iako je enterijer pobrao simpatije zbog estetike, mnogi su u komentarima skrenuli pažnju na problem ovakvih stanova – kritičan nedostatak prostora za odlaganje stvari. Posebno smeta što nigdje nema ugrađenog cipelarnika, tim prije što bi stepenice bile vrlo pogodne da se u njih ugrade plitke fioke za obuću. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

Vidi opis Mali stan od 25 kvadrata sa savršenim kupatilom: Svi su oduševljeni mali stan od 25 kvadrata sa savršenim kupatilom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 17 17 / 17

(Lepa i srećna/Mondo)