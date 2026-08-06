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Mali stan od 25 kvadrata sa savršenim kupatilom: Svi su oduševljeni

Mali stan od 25 kvadrata sa savršenim kupatilom: Svi su oduševljeni

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Mali stan od svega 25 kvadrata u dvorišnoj zgradi pokazuje kako izvući maksimum iz malog prostora.

Mali stan od 25 kvadrata sa savršenim kupatilom Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life
  • Kuhinja izrađena od nerđajućeg čelika smještena je desno od ulaznog podesta, dok veliki plakar iznad stepeništa rješava pitanje odlaganja garderobe.
  • Iza plitkih polica na dužem zidu krije se neočekivano prostrano kupatilo sa priključkom za veš-mašinu i uskim prozorom za prirodnu ventilaciju.
  • Iako enterijer ima odlična rješenja, nekoliko važnih stvari nedostaje u ovom malom stanu.

Mali stan od 25 kvadrata smješten je u dvorišnoj zgradi, pa od samih ulaznih vrata počinju stepenice, koje vode u životni prostor. Prostorni izazovi su riješeni brojnim dobrim rješenjima.

Odmah desno od podesta, u urednoj niši, smještena je kuhinja. Izrađena u potpunosti od nerđajućeg čelika u minimalističkom maniru, sa odgovarajućim aspiratorom iznad, djeluje vrlo svedeno i moderno. Predviđeno je i mjesto za frižider, dok se na suprotnom zidu, tačno iznad stepeništa, nalazi veliki plakar za garderobu i krupnije predmete.

Soba je dugačka i uska. Kako bi se prostor maksimalno uštedio, na dužem zidu postavljene su plitke police na kojima ima dovoljno mjesta za televizor, knjige i lične predmete.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Iza ovih polica krije se pravi adut ovog stana – prostrano kupatilo, što je za kvadraturu od 25 kvadrata pravi luksuz. Pored standardnog umivaonika i toaleta, ovdje je obezbijeđen i priključak za veš-mašinu, a prostor dobija prirodnu svjetlost i ventilaciju zahvaljujući praktičnom, uskom prozoru.

Vizuelni utisak upotpunjuju jednostavne bijele tapete sa teksturom jutane tkanine koje unose toplinu i teksturu, kao i moderan rukohvat koji elegantno odvaja kuhinjski dio od stepeništa.

Iako je enterijer pobrao simpatije zbog estetike, mnogi su u komentarima skrenuli pažnju na problem ovakvih stanova – kritičan nedostatak prostora za odlaganje stvari. Posebno smeta što nigdje nema ugrađenog cipelarnika, tim prije što bi stepenice bile vrlo pogodne da se u njih ugrade plitke fioke za obuću. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

stan mali stan uređenje doma

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