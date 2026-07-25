Mali jednosoban stan od 38 kvadrata renoviran je za tročlanu porodicu koja je željela vedar i funkcionalan dom sa dosta mjesta za stvari.

Izvor: Youtube / INMYROOM

Farbanjem namještaja u malom stanu se dosta uštedjelo, a ormani izgledaju luksuzno jer su prefarbani u tačnu nijansu zida.

u se dosta uštedjelo, a ormani izgledaju luksuzno jer su prefarbani u tačnu nijansu zida. Prostorije su vizuelno šire jer se u celom stanu koriste iste podne obloge, (kvarc-parket), a plafonske lajsne i cokle su obojene istim bojama.

Umjesto klasičnih zavesa do poda koje „gutaju“ kvadraturu, montirane su drvene žaluzine i rimske zavjese.

Mali stan od 38 kvadrata kojem živi mlada tročlana porodica sa psom, dizajniran je u prirodnim nijansama zelene i plave, omiljenim bojama supružnika.

Problem mračnog ulaznog hodnika riješen je rušenjem dijela zida i ugradnjom staklenih prizmi. Zahvaljujući tome, ima dovoljno svjetla, a ipak posjetioci ne vide odmah cijeli stan. Ove staklene kocke daju prostoru retro-šik izgled.

Kuhinja od nepunih 15 kvadrata organizovana je u obliku slova “U” kako bi sve bilo na dohvat ruke. Gornji frontovi su od emajla u boji zida, dok su donji napravljeni od modernog super-mat materijala na kojem ne ostaju tragovi prstiju. Umjesto klasične trpezarije, u centar je postavljeno kuhinjsko ostrvo koje služi i za pripremu hrane i za porodične obroke.

Pogledajte kuhinju u ovom malom stanu u galeriji slika.

Vidi opis Mali stan od 38 kvadrata idealan za tročlanu porodicu: Na namještaju uštedjeli hiljade evra, a ostvarili san mali stan od 38 kvadrata za troclanu porodicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube / INMYROOM TV Br. slika: 11 11 / 11

Terasa od 2,8 kvadrata je potpuno izolovana, opremljena podnim grijanjem i pretvorena u radni kutak za supruga. Umjesto da služi za odlaganje starih stvari, terasa je opremljena radnim stolom i pametnom rasvjetom, a tu su i ormarići za alat i sportsku opremu.

mali stan od 38 kvadrata za tročlanu porodicu

Izvor: Youtube / INMYROOM TV



Najveća ušteda u stanu postignuta je u spavaćoj sobi i to na na stavci na koju većina ljudi troši najviše novca – na ugradnom plakaru po mjeri. Umjesto skupog rješenja, postavljen je običan, fabrički bijeli ormar koji su prefarbali u tačnu boju zida. Kako bi se izbjegao efekat "ravne površine", koristili su boju sa blagim polu-sjajem koja daje dubinu. Uštedjeli su na hiljade evra u odnosu na ponude stolara.

mali stan od 38 kvadrata za tročlanu porodicu

Izvor: Youtube / INMYROOM TV

U stanu nema jednolične bjeline. Sve zone su vizuelno povezane u jednu cjelinu, a iste plafonske i podne lajsne u nebeskoplavoj boji protežu se kroz čitav stan. Isti trik primijenjen je i na plafonu spavaće sobe, što daje osjećaj vedrog neba čak i tokom tmurnih jesenjih dana.

Da bi prostor djelovao prostranije, pod je obložen vodootpornim kvarc-parketom u dezenu riblje kosti, postavljenim u jednom komadu bez ijednog praga, izuzev u kupatilu.

U kupatilu su zanimljive pločice kombinovane sa jarkoplavom epoksidnom fugom, a plafon je prefarban u tamnu boju morske vode. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.