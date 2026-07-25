Da li ljuštite tikvice prije spremanja? U ovom slučaju najbolje je sve baciti

Kora tikvice u sebi krije riznicu minerala i vitamina.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kora tikvice sadrži vlakna, vitamine i minerale.

Velike, stare tikvice imaju debelu i tvrdu koru koju nije prepočljivo jesti.

Ako je tikvica gorka, nemojte je jesti.

Mnogi tikvice automatski oljušte čim ih donesu iz prodavnice ili sa pijace, uvjereni da je tako pravilno. Međutim, stručnjaci kažu da je to u većini slučajeva potpuno nepotrebno, pa čak i šteta, jer se upravo u kori nalazi dio najvrjednijih hranljivih sastojaka.

Kora daje tikvicama nešto intenzivniji ukus, ali i pomaže da tikvice tokom pripreme zadrže čvrstinu i sprečava da se prebrzo raspadnu. U kori i neposredno ispod nje nalaze se vlakna, vitamini i minerali, pa se ljuštenjem gubi dio vrijednih hranljivih materija. Ako tikvice pripremate sa korom, dovoljno je da ih dobro operete i odsječete krajeve.

Koje su zdravstvene prednosti tikvica?

Sadrže veliki procenat vode, malo kalorija, ali i važne vitamine, minerale i biljna jedinjenja. Zahvaljujući vlaknima i velikoj količini vode, tikvice mogu doprineti boljem radu crijeva i pomoći kod problema sa probavom. Lako se vare, pa su dobar izbor i za osobe sa osetljivijim stomakom.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Tikvice sadrže kalijum, mineral koji učestvuje u regulaciji krvnog pritiska, kao i vlakna koja mogu doprineti održavanju zdravog nivoa holesterola, a sa veoma malo kalorija, tikvice su idealna namirnica za lagane obroke. Zbog sadržaja vode i vlakana stvaraju osjećaj sitosti, pa mogu biti odlična zamjena za kaloričnije priloge.

Ukusno ljetnje povrće bogato je antioksidansima, naročito luteinom i zeaksantinom, jedinjenjima koja se povezuju sa zdravljem očiju i zaštitom ćelija od oksidativnog stresa, a zbog niskog sadržaja ugljenih hidrata i prisustva vlakana, tikvice ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi i često se preporučuju kao dio uravnotežene ishrane.

Pošto sadrže više od 90 odsto vode, tikvice su posebno korisne tokom toplih letnjih dana kada tijelu treba dodatna tečnost.

Tikvice

Izvor: La Huertina De Toni/Shutterstock

Šta sa gorkim tikvicama?

Često se misli da gorčina dolazi od kore, ali razlog je zapravo nešto drugo. Ako je tikvica izrazito gorka, moguće je da sadrži kukurbitacin, prirodnu gorku supstancu koja može biti štetna. Do toga može doći kada je biljka bila izložena dugotrajnoj suši ili, što se češće dešava u kućnim baštama, zbog neželjenog ukrštanja sa ukrasnim tikvama. Takve tikvice nikako ne treba jesti, jer se kukurbitacin ne uništava kuvanjem ni pečenjem.

Kada je bolje da se tikvice oljušte?

Iako se kora uglavnom može jesti, postoje izuzeci. Veoma velike ili starije tikvice često imaju deblju i tvrđu koru koja može biti žilava. U tom slučaju bolje ih je oljuštiti, a najlakše ćete to uraditi običnom ljuštilicom za povrće. Ako na kori primijetite oštećenja ili neugledne dijelove, jednostavno ih odstranite, piše City magazine. Ovo važi i za zelene i za žute tikvice, koje se takođe mogu pripremati sa korom.

Birajte manje tikvice

Ako želite posebno ukusne tikvice, birajte manje plodove duge između 10 i 15 centimetara. Oni su obično mekši, imaju manje sjemenki i izraženiji ukus.

Ako tikvica ima meku koru na dodir, gnjecave dijelove ili čudno miriše, odmah je bacite bez razmišljanja.