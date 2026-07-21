Tikvice prepune cvjetova, a nema roda? Isprobajte četiri genijalna trika iskusnih baštovana

Nemojte da vas zavara bujno zeleno lišće – ako vaše tikvice samo cvjetaju, a plodova nema, evo kako da ih natjerate da rode.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prvo se uvijek pojavljuju muški cvjetovi na tankim drškama, dok ženski cvjetovi imaju malo zadebljanje u obliku minijaturne tikvice u svojoj osnovi.

u svojoj osnovi. Previše azota forsira rast ogromnih listova i muških cvjetova. Biljci su u ovoj fazi hitno potrebni kalijum i kalcijum iz drvenog pepela .

forsira rast ogromnih listova i muških cvjetova. Biljci su u ovoj fazi hitno potrebni kalijum i kalcijum iz drvenog . Domaća prihrana sa kvascem i šećerom budi mikroorganizme u zemljištu i tjera korijen da ubrzano hrani buduće plodove.

Nema većeg razočaranja za svakog ko ima makar i malu baštu sa tikvicama koje izgledaju zdravo, imaju ogromne listove i stotine cvjetova, ali plodova jednostavno nema. Prije nego što pomislite da je biljka bolesna, riječ je o prirodnom stresu ili disbalansu u ishrani.

Srećom, iskusni baštovani imaju proverene i potpuno prirodne trikove koji će natjerati tikvice da odjednom rode u izobilju.

1. Šok terapija: Stop azotnim đubrivima i dodavanje pepela

Ako ste tikvice previše zalivali tečnim đubrivom za rast, napravili ste grešku. Višak azota tjera biljku da razvija samo džinovsko lišće i muške cvjetove. Da biste pokrenuli rađanje, oko korena pospite drveni pepeo (od čistog, neobrađenog drveta) i malo da izmješajte s površinskom zemljom. Pepeo je krcat kalijumom i kalcijumom, mineralima koji su direktno odgovorni za formiranje i zadržavanje plodova.

2. Domaći "buster" od kvasca i šećera

Ovaj stari trik savršeno djeluje kao prirodni stimulator rasta.

Recept: U 1 litar mlake vode razmutite 1 kašiku svježeg ili suvog kvasca i 1 kašiku šećera. Ostavite da odstoji par sati, a zatim time zalijte tikvice oko korijena.

Kako djeluje: Šećer i kvasac bude korisne bakterije u tlu, koje u trenutku čine sve hranljive materije iz zemlje lako dostupnim korijenu biljke. Koristite ovaj rastvor umjereno, jednom u dvije nedjelje.

Tikvice

Izvor: La Huertina De Toni/Shutterstock

3. Pametno proređivanje muških cvjetova

Muški cvjetovi se prepoznaju po dugoj, tankoj peteljci, dok ženski cvjetovi u dnu imaju vidljivu mini-tikvicu. Kada primijetite da biljka ima previše muških cvjetova koji joj troše energiju, slobodno otkinite višak (ali obavezno ostavite nekoliko kako bi pčele imale odakle da pokupe polen). Bonus savjet: Ovi ubrani cvjetovi su pravi delikates ako se pohuju ili pune sirom.

4. Malčiranje slamom i ručna "pomoć" oko oprašivanja

Tikvice traže konstantnu i stabilnu vlažnost zemljišta. Velike temperaturne oscilacije i suša izazivaju stres zbog kojeg biljka odbacuje plodove. Oko korijena obavezno stavite debio sloj malča (slame ili pokošene trave) kako bi zemlja ostala hladna i vlažna tokom ljetnjih žega.

Takođe, ako u vašoj bašti nema dovoljno pčela, ženski cvjetovi će ostati neoprašeni, požuteti i otpasti. Ujutru, dok su cvjetovi otvoreni, uzmite čist štapić za uši ili mekanu četkicu, pokupite žuti prah (polen) sa prašnika muškog cvjeta i nježno ga nanesite na tučak unutar ženskog cvjeta. Ovaj brzi postupak garantuje da će se iz svakog cvjeta razviti zdrava tikvica.