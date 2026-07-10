Greška u julu zbog koje paradajz nije sladak: Čime ga zaliti za rekordan i sočan rod

Preterivanje sa đubrivom u sredini ljeta može potpuno uništiti plodove – saznajte kako da pravilno dozirate pepeo, kvasac i koprivu za krupne i zdrave plodove.

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Jul je ključni mjesec za svakog baštovana. Upravo sada paradajz ulaže svu svoju energiju u cvjetanje i formiranje plodova koji treba da postanu jedri, crveni i mirisni. Ipak, u želji da pomognu biljci, mnogi prave jednu od najčešćih grešaka – pretjeruju sa prihranom.

Stručnjaci upozoravaju da višak hranljivih materija u ovoj fazi može da izazove suprotan efekat. Umjesto krupnih i zdravih plodova, dobićete samo bujno zeleno lišće, dok će rod podbaciti. Da biste to izbegli, tajna je u umjerenosti i pametnom odabiru prirodnih, ekoloških rastvora.

Moćni trio: Pepeo, borna kiselina i jod

Ova kombinacija među iskusnim baštovanima važi za provjereni recept koji deluje na više nivoa. Drveni pepeo predstavlja izvrstan izvor kalijuma, koji je paradajzu preko potreban u fazi zrenja kako bi plodovi bili slatki. Borna kiselina doprinosi pravilnom razvoju i sprečava opadanje cvjetova, dok jod služi kao blika zaštita biljke od bolesti. Kada se ovi sastojci pravilno razblaže u vodi, dobijeni rastvor se primenjuje folijarno – odnosno pažljivim prskanjem preko listova u periodu kada sunce zađe.

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Izvor: Shutterstock

Domaći rastvor od kvasca za jak korijen

Ako želite da biljka maksimalno iskoristi sve hranljive materije koje se već nalaze u zemljištu, posebnu pažnju morate posvetiti podzemnom dijelu. Rastvor od kvasca, nakon procesa fermentacije i obaveznog razblaživanja sa vodom, koristi se za zalivanje zemlje oko same biljke. Gljivice iz kvasca aktiviraju korisne mikroorganizme u tlu, što direktno podstiče razvoj korijenovog sistema i podiže opštu otpornost paradajza.

Fermentisana kopriva: Prirodna infuzija, ali uz oprez

Koprivina čorba je dobro poznat klasik u organskom baštovanstvu. Izuzetno je bogata azotom, kalijumom i gvožđem. Ipak, pošto je u julu fokus na plodu, a ne na rastu stabljike, sa ovim đubrivom treba biti umjeren. Nakon što kopriva odstoji u vodi nekoliko dana i fermentiše, obavezno je razblažite u odnosu 1:10 pre nego što njome zalijete paradajz, kako ne biste sagorjeli korijen.

paradajz

Izvor: Shutterstock

Zlatna pravila ljetnjeg zalivanja

Pored pravilne ishrane, letnji rod najviše zavisi od načina na koji hidrirate biljke. Zapamtite glavno pravilo: paradajz se uvijek zaliva direktno uz korijen. Voda nikada ne sme da se zadržava na listovima, jer kapljice u kombinaciji sa ljetnjom sparinom stvaraju idealne uslove za razvoj opasnih gljivičnih oboljenja, poput plamenjače.

Bilo da biljku zalivate običnom vodom ili nanosite hranljive rastvore, taj posao obavljajte rano ujutru ili kasno predveče, kada sunčevi zraci oslabe. Time smanjujete naglo isparavanje vode iz zemlje, sprečavate termički šok za biljku i obezbjeđujete da svaka kap stigne tamo gdje je najpotrebnija.