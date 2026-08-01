logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je zdravije jesti tunjevinu ili sardinu? Razlika je veća nego što mislite

Da li je zdravije jesti tunjevinu ili sardinu? Razlika je veća nego što mislite

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Da li ste znali da sardina sadrži čak 7 puta više omega-3 masnih kiselina od tunjevine?

da li je zdravija sardina ili tunjevina Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Sardine su bogatije omega-3 masnim kiselinama, sadrže znatno više EPA i DHA od konzervirane tune.
  • Tuna ima nešto više proteina, blažeg je ukusa i lako se uklapa u različita jela.
  • Sardine su uglavnom bezbjedniji izbor kada je riječ o živi, jer se manje nakuplja u manjim ribama.

Kada birate ribu u konzervi, vjerovatno se najčešće dvoumite između tunjevine i sardina. Obe važe za zdrav izbor, bogate su proteinima i lako se uklapaju u svakodnevnu ishranu. Ipak, kada se uporede količina omega-3 masnih kiselina, proteina i sadržaj žive, razlike su veće nego što mnogi očekuju.

Možda će vas zanimati

Sardine su kraljice omega-3 masnih kiselina

Ako želite da povećate unos omega-3 masnih kiselina, sardine su bolji izbor. Porcija od oko 85 grama konzervisanih sardina sadrži približno 842 mg EPA i DHA, dok ista količina ocijeđene tune iz konzerve sadrži oko 109 mg.

Omega-3 masne kiseline povezane su sa brojnim zdravstvenim koristima, među kojima su:

  • povoljan uticaj na nivo masnoća u krvi
  • podrška zdravlju srca
  • smanjenje rizika od poremećaja srčanog ritma
  • ublažavanje upalnih procesa u organizmu
  • doprinos očuvanju zdravlja mozga
Izvor: Shutterstock

Tuna ima prednost u proteinima

Kada je riječ o proteinima, tuna je u blagoj prednosti. Porcija od 85 grama sadrži oko 24,7 grama proteina, dok ista količina sardina obezbjeđuje oko 21,1 gram.

Proteini su neophodni za izgradnju i obnovu tkiva, održavanje mišićne mase i normalno funkcionisanje imunog sistema. I tuna i sardine predstavljaju kompletan izvor proteina jer sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina.

Koja riba sadrži manje žive?

Količina žive u ribi često je važan faktor prilikom izbora. Sardine i svijetla tuna spadaju među vrste sa nižim sadržajem žive. Nasuprot tome, bijela tuna (albakor) i žutoperajna tuna obično sadrže više žive, pa ih treba jesti umjerenije.

Izvor: Shutterstock

 Posebnu pažnju pri izboru ribe treba da obrate:

  • trudnice, dojilje i žene koje planiraju trudnoću
  • roditelji male djece
  • djeca mlađa od 11 godina
  • starije osobe i ljudi sa hroničnim bolestima.

Živa iz životne sredine dospijeva u rijeke i mora, gdje je mikroorganizmi pretvaraju u metil-živu. Sitni morski organizmi je unose u lanac ishrane, zatim ih jedu manje ribe, a njih veće grabljivice poput tune.

Izvor: Shutterstock

Kako tuna tokom života pojede veliki broj manjih riba, u njenom organizmu se postepeno nakuplja više žive. Taj proces naziva se bioakumulacija, zbog čega manje ribe poput sardina uglavnom sadrže znatno manje ovog zagađivača.

Šta je bolji izbor - sardine ili tuna?

Ne postoji univerzalno najbolja riba. Stručnjaci preporučuju da se u ishrani smjenjuju različite vrste ribe kako bi organizam dobio što više korisnih hranljivih materija, piše Ordinacija. Izaberite sardine ako želite više omega-3 masnih kiselina, zdravije masti uz kvalitetne proteine i manji rizik od unosa žive. Sa druge strane, izaberite tunu ako želite više proteina uz manje masti, blaži ukus koji se lako uklapa u različita jela, praktičan sastojak za salate, sendviče i brze obroke.

Na kraju, najbolji izbor nije nužno tuna ili sardina, već raznovrsna ishrana u kojoj će svoje mjesto pronaći i druge masnije vrste ribe, poput lososa i skuše.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ishrana zdravlje sardina riba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA