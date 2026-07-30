Pojeli ste ogromnu večeru, a probudili se gladni? Evo šta se zapravo dešava u tijelu tokom noći

Mnogi su primijetili da kada posle obilne večere legnu siti, već nekoliko sati kasnije bude ih osjećaj gladi. U nastavku objašnjavamo o čemu je riječ.

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Jedan od razloga zbog kojih se ponekad budimo gladni jeste upravo preobilan obrok pred spavanje. Kada uveče pojedemo mnogo hrane bogate ugljenim hidratima i šećerima, poput tjestenine, peciva, slatkiša ili velikih porcija, nivo šećera u krvi naglo raste. Tijelo tada luči insulin kako bi taj šećer prebacilo iz krvi u ćelije. Poslije nekoliko sati može da se dogodi pad šećera, što mozak može da protumači kao signal da je vrijeme za novi unos energije.

Zato se ponekad desi da se probudimo sa osjećajem praznog stomaka, iako smo prethodne večeri pojeli i više nego dovoljno.

Drugi važan faktor je kvalitet sna. Kada ne spavamo dovoljno ili se često budimo tokom noći, tijelo može da proizvodi više grelina, hormona koji podstiče osjećaj gladi, dok se smanjuje lučenje leptina, hormona koji šalje signal sitosti. Zbog toga umor često izgleda kao glad, pa se se budimo sa željom za hranom čak i kada nam možda nije potrebna.

Zašto se onda dešava suprotno - kada preskočimo večeru, probudimo se siti?

Jedan od mogućih razloga je to što se tijelo tokom noći prilagođava. Kada nema velikog večernjeg obroka koji bi izazvao nagle promjene šećera u krvi, organizam može da održava stabilniji nivo energije. Osim toga, ako smo preskočili večeru jer nismo bili gladni, moguće je da smo tokom dana unijeli dovoljno kalorija i da telo jednostavno nema potrebu da šalje signal za hranom.

Osim toga, važan aspekt u ovoj priči je i naš biološki sat. Tijelo nije programirano da stalno vari hranu. Hormoni gladi i sitosti prirodno prate dnevni ritam. Apetit je kod mnogih ljudi jači tokom dana, dok tokom noći opada. Kada jedemo kasno uveče, naročito velike obroke, možemo da poremetimo taj prirodni ritam.

Naravno, jutarnja glad nije uvijek posljedica večere. Na nju mogu da utiču:

stres ,

, fizička aktivnost ,

, hormonske promjene poput PMS-a ,

, određeni lijekovi , pa čak i

, pa čak i žeđ koju nekada pogrešno zamijenimo za glad.

Ako se često budimo gladni, stručnjaci uglavnom preporučuju da večera ne bude preteška, već da sadrži namirnice koje duže drže sitost, poput proteina i vlakana. Na primjer, jaja, grčki jogurt, orašasti plodovi, povrće ili riba mogu da pomognu da nivo šećera u krvi ostane stabilniji tokom noći.

(MONDO)