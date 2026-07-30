Senzacija iz firentinskog manastira: Da li je preteča Koka-Kole nastala u Italiji decenijama prije Amerike?

U apoteci manastira Svetog Marka u Firenci pronađen je recept iz sredine 19. vijeka koji opisuje piće koje bi moglo biti preteča modernih napitaka tipa koka-kole.

Izvor: WIKIPEDIA/Sailko

Recept je otkriven tokom radova na čišćenju arhive, a dominikanski fratr Manuel Ruso je rekao da je izbledjela reklama promovisala "okrepljujući vinski eliksir" napravljen od listova koke i oraha kole.

On je naveo da je to piće u to vrijeme bilo među najprodavanijim proizvodima apoteke.

Požutjela reklama opisuje "vinski eliksir za jačanje" kao tonik namijenjen ublažavanju fizičke i mentalne iscrpljenosti, glavobolje i slabosti povezane sa starošću ili "vanrednim naporom", prenosi DPA.

Njegovi navedeni sastojci uključuju 30 grama orašastih plodova kole, 10 grama bolivijskih listova koke i jedan litar alkoholne mješavine.

Prema zapisima, misionari su donijeli i listove koke i orašaste plodove kole iz Južne Amerike u Toskanu.

Generalno se smatra da je koka-kola izumljena 1886. godine, kada je američki farmaceut DŽon Stit Pemberton stvorio Pembertonovu francusku vinsku koku, tonik koji sadrži listove koke i orašaste plodove kole.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kada su mjere zabrane alkohola učinile originalnu formulu nepraktičnom, Pemberton je zamijenio alkohol vodom i šećernim sirupom, na kraju stvorivši ono što je postala koka-kola.

Novootkriveni toskanski recept prethodi Pembertonovom izumu nekoliko decenija, iako je Ruso naglasio da nema dokaza o direktnoj vezi između manastirskog pića i kasnijeg napitka.

Tačan recept za koka-kolu dugo je bio jedna od najpoznatijih trgovinskih tajni na svijetu.

Kola orah je plod zimzelenog drveta kola, sadrži veliku količinu kofeina i bjelančevina. Koristi se za proizvodnju energetskih napitaka.

Najpoznatiji gazirani napici koji se proizvode od ovog oraha su koka-kola i pepsi. Kao sušen, kola orah se koristi i za proizvodnju čokolade, a takođe i za dobijanje nekih vrsta vina.