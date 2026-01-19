logo
Arheološka senzacija u Italiji: Pronađeno zdanje legendarnog Vitruvija, arhitekte iza čuvenog Da Vinčijevog crteža

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Arheolozi su u italijanskom regionu Marke pronašli ostatke legendarne bazilike rimskog arhitekte Vitruvija, što je za 21. vijek ravno otkriću Tutankamonove grobnice, rekao je italijanski ministar kulture Alesandro Đuli.

U Italiji otkriveni ostaci Vitruvijeve bazilike Izvor: Centar za Vitruvijeve studije

Građevina koju je projektovao majstor graditelj, čiji su kultni principi o idealnim proporcijama inspirisali proslavljeni crtež "Vitruvijev čovjek" Leonarda da Vinčija, otkrivena je tokom iskopavanja u gradu Fanu, saopštili su danas italijanski zvaničnici.

"U ovom trenutku naših života istorija je podijeljena na period prije i poslije otkrića Vitruvijeve bazilike", rekao je ministar.

Bazilika, izgrađena i završena 19. godine prije nove ere, jedina je građevina za koju naučnici znaju da je na njoj radio rimski arhitekta iz prvog vijeka prije nove ere Vitruvije, jer ju je posebno pomenuo.

Građevina je vremenom nestala, a njena precizna lokacija postala je misterija, navodi Ansa.

"Više od 2.000 godina čekali smo ovo otkriće", rekao je gradonačelnik Fana Luka Serfilipi, na svečanoj ceremoniji povodom otkrivanja bazilike.

