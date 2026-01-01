logo
Keltski zlatnici stari 2.300 godina otkriveni na neočekivanom mjestu: Misterija zašto su ostavljeni u močvari

Autor Dušan Volaš Izvor RTS
0

Dva rijetka keltska zlatnika stara više od dva milenijuma pronađena su u švajcarskoj močvari Berensfels. Arheolozi vjeruju da su novčići tu namjerno postavljeni kao dar bogovima, a njihova vrijednost i simbolika čine ovo otkriće izuzetno značajnim.

Keltski zlatnici stari 2.300 godina otkriveni u Švajcarskoj Izvor: Printscreen/ Ticia Verveer

U švajcarskoj močvari Berensfels, blizu opštine Arisdorf, arholozi-volonteri otkrili su dva rijetka keltska zlatnika, stara oko 2.300 godina.

Pretpostavlja se da su ih Kelti namjerno ostavili kao dar bogovima.

Novčići su kovani sredinom 3. vijeka pre nove ere, tokom vladavine Filipa II Makedonskog, oca Aleksandra Velikog. Jedan stater teži 7,8 grama, dok drugi ima 1,86 grama.

Oba prikazuju profil grčkog boga Apolona na licu i koliće na poleđini, ali su prilagođeni keltskim umjetničkim motivima - manji novčić nosi simbol triskeliona, čestu figuru u keltskoj umjetnosti.

"Keltski zlatnici nisu služili za svakodnevne transakcije zbog svoje vrijednosti. Moguće je da su korišćeni kao žrtve, politički pokloni ili miraz", navode stručnjaci. Slični novčići često su pronalaženi u močvarama i vodenim područjima, koja su Kelti smatrali svetim mjestima.

Prije otkrića zlatnika, volonteri su u istoj močvari pronašli i 34 srebrna keltska novčića.

Dva zlatnika biće izložena zajedno sa srebrnim novčićima na posebnoj izložbi u Bazelu, počev od marta 2026. godine.

(Mondo/rts.rs)

Tagovi

zlatnik Švajcarska arheologija

Još iz INFO

