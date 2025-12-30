logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arheolozi otkrivaju tajne Prizrena na Sani: Projekat ulazi u završnu fazu (FOTO)

Arheolozi otkrivaju tajne Prizrena na Sani: Projekat ulazi u završnu fazu (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Arheolozi Muzeja Republike Srpske nastavili su krajem 2025. godine sistematska istraživanja srednjovjekovnog lokaliteta Prizren na Sani, udaljenog oko 30 kilometara od Mrkonjić Grada.

Призрен 2025. б.jpg Izvor: Muzej RS

Projekat, koji traje kontinuirano od 2011. godine, ušao je u svoju završnu fazu, a očekuje se da će sistematski biti istraženo više od 80% površine lokaliteta.

Lokalitet, smješten na teško pristupačnoj litici iznad kanjona rijeke Sane, poznat je po ostacima manjeg kasnosrednjovjekovnog arhitektonskog kompleksa, koji prema dosadašnjim nalazima nije bio tvrđava, već vjerovatno rezidencijalnog ili monaškog karaktera. Pronađeni su dijelovi arhitekture, ukrašeni prozorski okviri, ulomci grnčarije, životinjske kosti, predmeti od stakla i metala, ostaci konjske opreme, kasnosrednjovjekovno oružje, pa čak i udice i frula, koji otkrivaju svakodnevni život na lokalitetu prije više od pet vijekova.

Arheolozi smatraju da je kompleks stradao 1463. godine, nakon prvog pada Bosne pod Turke, kada je zauzet i djelimično prilagođen od strane vojne posade u okviru lanca utvrđenja Jajačke banovine. Osim srednjovjekovnih tragova, na lokalitetu su pronađeni i ulomci praistorijskih lonaca, što svjedoči o mnogo dužem naseljavanju ovog strateškog položaja.

Izvor: Muzej RS

Projekat istraživanja Prizrena vodi arheolog Goran Simonović, uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Opštine Mrkonjić Grad i Ministarstva kulture Republike Srbije. Tokom naredne godine planirana je završna faza iskopavanja južnog dijela lokaliteta, konzervacija nadzemnih dijelova arhitektonskog kompleksa i restauracija pronađenih artefakata.

Cilj istraživanja je stvaranje cjelovite baze podataka, koja će predstavljati značajan doprinos proučavanju srednjovjekovne baštine Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a prikupljeni fond predmeta može poslužiti za formiranje budućeg zavičajnog muzeja u Mrkonjić Gradu. Projekat takođe ima za cilj edukaciju lokalne zajednice i promociju kulturnog i turističkog potencijala Prizrena na Sani.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Muzej RS arheologija Mrkonjić Grad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ