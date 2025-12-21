Manje nego što je najavljivano: Zaposlenima u kulturi plata veća za oko 65 KM mjesečno

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske plate visokoobrazovanih radnika u oblasti kulture na godišnjem nivou biće povećane za oko 750 KM.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"To znači da će zaposlenim u ovom sektoru, koji imaju koeficijent pete platne grupe, osnovna neto plata sa 1.850 KM porasti na oko 1.915 KM, odnosno za 65 KM mjesečno. Takva rješenja podržavamo, naročito imajući u vidu da su u prethodnom periodu plate zaposlenih u kulturi već nekoliko puta povećavane", naveo je direktor Muzeja Republike Srpske Davor Strika.

Strika je rekao da ovo povećanje ima značaj u smislu poboljšanja životnog standarda i finansijske sigurnosti radnika institucija kulture.

Zakon koji predviđa ovo povećanje plata trebalo bi da se naredne sedmice nađe pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.

U uslovima globalne inflacije i rasta troškova života, Strika je ocijenio da svako povećanje plata ima poseban značaj.

"Zaposleni u Muzeju Republike Srpske, kao i ostali radnici u kulturi, pozdravljaju ovu odluku i vjeruju da će u budućnosti postojati dodatni prostor za dalja povećanja, s ciljem potpunog izjednačavanja plata sa drugim zaposlenima u javnom sektoru sa visokom stručnom spremom", zaključio je Strika.

Ministar finansija Zora Vidović rekla je ranije da izmjene zakona usklađuju platne koeficijente sa visokom stručnom spremom i doprinose poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih.

Vidovićeva je istakla da su izmjene zakona o platama još jedna od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika.