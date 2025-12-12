logo
Stanivuković oslobođen optužbi za nezakonito uvećanje plata saradnicima

Stanivuković oslobođen optužbi za nezakonito uvećanje plata saradnicima

Autor Nikolina Damjanić
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka odlučilo je da ne pokreće istragu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića u predmetu koji se odnosio na navodno nezakonito povećanje plata za 16 saradnika.

Stanivuković oslobođen optužbi za nezakonito uvećanje plata saradnicima Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Nema osnovane sumnje da je gradonačelnik počinio krivično djelo. Sve je rađeno u skladu sa zakonom, a sada je to potvrđeno i od strane nadležnih institucija“, izjavio je šef Kabineta gradonačelnika, Vladimir Grujić.

On je pojasnio da je Stanivuković postupao na osnovu Pravilnika o platama Gradske uprave, a ne pojedinačnih odluka koje bi bile usmjerene na sticanje koristi za odabranu grupu radnika.

„Dodaci na plate, koji se odnose na složenost posla i otežane uslove rada, isplaćivani su svim zaposlenima koji ispunjavaju kriterijume, a ne samo 16 radnika, kako su to pojedinci tvrdili“, dodao je Grujić.

Šef Kabineta je naglasio da su interni propisi Gradske uprave, na osnovu kojih su vršene isplate, utvrđeni kao zakoniti.

„Ovo je još jedna u nizu odbačenih krivičnih prijava, što potvrđuje da Gradska uprava radi u skladu sa zakonom“, zaključio je Grujić.

Podsjećamo, gradonačelnik Stanivuković je još 2023. godine bio kažnjen sa 15.000 KM jer su republičke inspekcije utvrdile da su plate njegovih najbližih saradnika isplaćivane mimo važećih akata Grada Banjaluka i odluka Vlade RS. Stanivuković je tada kazne platio iz vlastitih sredstava, a ne iz budžeta grada.

