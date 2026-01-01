Mediji: Izbjegnuta teška eksplozija u TE Ugljevik

Termoelektrana Ugljevik već drugi dan zaredom ne isporučuje električnu energiju u mrežu nakon ozbiljne havarije i požara koji su se dogodili u utorak uveče.

Izvor: Shutterstock

Prema saznanjima BN-a, incident je izazvao prekid rada postrojenja, a uzrok se krije u kvaru na sistemu za odšljakivanje, poznatijem kao kracer.

Izvori bliski preduzeću tvrde da je do zastoja došlo usljed ljudskog faktora. Naime, šljaka koja nije blagovremeno i u kontinuitetu odvožena, nagomilala se u sistemu, što je dovelo do pucanja mehaničkih dijelova kracera. Ovaj kvar je ubrzo izazvao požar koji je zaprijetio cijelom postrojenju.

"Plamen je išao toliko visoko da je pravo čudo što nije došlo do zapaljenja i eksplozije ogromnih količina ugljene prašine koja se nalazi na kotlu", navode izvori BN-a, ističući da je vatra dosezala visinu od nekoliko desetina metara. Na sreću, incident je prošao bez ljudskih žrtava, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.