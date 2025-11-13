logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

RiTe Ugljevik odbacuje navode o stečaju: “Riječ je o tendencioznom napadu na preduzeće i radnike”

RiTe Ugljevik odbacuje navode o stečaju: “Riječ je o tendencioznom napadu na preduzeće i radnike”

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Uprava Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" najoštrije je osudila pokušaj da se pravnim i medijskim manipulacijama nanese šteta ovom strateški važnom preduzeću, njegovim radnicima i interesima Republike Srpske.

RiTe Ugljevik odbacuje navode o stečaju Izvor: Shutterstock

"Prema informacijama objavljenim u medijima, advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine podnijela je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad RiTE `Ugljevik` pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, navodno radi `restrukturisanja`. Smatramo da je riječ o zlonamjernom i tendencioznom potezu, usmjerenom na destabilizaciju preduzeća i uznemiravanje zaposlenih", saopšteno je iz Uprave.

Iz Uprave podsjećaju da je RiTE "Ugljevik" još 2016. godine sa advokatskom kancelarijom Stevanović zaključio ugovor u vrijednosti od 350.415 KM bez PDV-a, prema kojem je fakturisano i plaćeno 332.894 KM.

Preostalih 17.521 KM, što predstavlja pet odsto od ugovorene vrijednosti, ugovorom je predviđeno da se može fakturisati tek po potpunom okončanju sudskog postupka, što se nije desilo.

"Uprkos tome, advokat je jutros, bez pravnog osnova i bez izvršenja ugovornih obaveza, predložio otvaranje stečaja upravo za taj iznos, te odmah obavijestio medije – očigledno sa namjerom da izazove zabrinutost među zaposlenima i javnošću. Takvo ponašanje je neprofesionalno, neodgovorno i štetno po interese Republike Srpske", ističu iz preduzeća.

Iz Uprave napominju da je RiTE "Ugljevik" trenutno u procesu konsolidacije i stabilizacije poslovanja, s ciljem da dodatno ojača rad, obezbijedi energetsku sigurnost Republike Srpske i zaštiti radna mjesta svih zaposlenih.

Uprava RiTE "Ugljevik" pozvala je nadležne institucije Republike Srpske da se hitno uključe i preduzmu sve mjere kako bi se spriječile zloupotrebe koje mogu ugroziti proces stabilizacije i redovan rad preduzeća.

Iz kompanije su poručili da će RiTE "Ugljevik" i dalje djelovati isključivo u interesu svojih radnika, energetskog sistema i Republike Srpske. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RiTE Ugljevik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ