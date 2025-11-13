RiTe Ugljevik odbacuje navode o stečaju: “Riječ je o tendencioznom napadu na preduzeće i radnike”

Uprava Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" najoštrije je osudila pokušaj da se pravnim i medijskim manipulacijama nanese šteta ovom strateški važnom preduzeću, njegovim radnicima i interesima Republike Srpske.

"Prema informacijama objavljenim u medijima, advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine podnijela je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad RiTE `Ugljevik` pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, navodno radi `restrukturisanja`. Smatramo da je riječ o zlonamjernom i tendencioznom potezu, usmjerenom na destabilizaciju preduzeća i uznemiravanje zaposlenih", saopšteno je iz Uprave.

Iz Uprave podsjećaju da je RiTE "Ugljevik" još 2016. godine sa advokatskom kancelarijom Stevanović zaključio ugovor u vrijednosti od 350.415 KM bez PDV-a, prema kojem je fakturisano i plaćeno 332.894 KM.

Preostalih 17.521 KM, što predstavlja pet odsto od ugovorene vrijednosti, ugovorom je predviđeno da se može fakturisati tek po potpunom okončanju sudskog postupka, što se nije desilo.

"Uprkos tome, advokat je jutros, bez pravnog osnova i bez izvršenja ugovornih obaveza, predložio otvaranje stečaja upravo za taj iznos, te odmah obavijestio medije – očigledno sa namjerom da izazove zabrinutost među zaposlenima i javnošću. Takvo ponašanje je neprofesionalno, neodgovorno i štetno po interese Republike Srpske", ističu iz preduzeća.

Iz Uprave napominju da je RiTE "Ugljevik" trenutno u procesu konsolidacije i stabilizacije poslovanja, s ciljem da dodatno ojača rad, obezbijedi energetsku sigurnost Republike Srpske i zaštiti radna mjesta svih zaposlenih.

Uprava RiTE "Ugljevik" pozvala je nadležne institucije Republike Srpske da se hitno uključe i preduzmu sve mjere kako bi se spriječile zloupotrebe koje mogu ugroziti proces stabilizacije i redovan rad preduzeća.

Iz kompanije su poručili da će RiTE "Ugljevik" i dalje djelovati isključivo u interesu svojih radnika, energetskog sistema i Republike Srpske.

