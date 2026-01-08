logo
Dramatično stanje u Crnoj Gori, ljudi evakuisani: "Božić smo dočekali u mraku, ni česnicu nismo napravili"

Dramatično stanje u Crnoj Gori, ljudi evakuisani: "Božić smo dočekali u mraku, ni česnicu nismo napravili"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Poplavljene su saobraćajnice, glavni most je satima bio zatvoren, a zbog poplavljene trafostanice u naselju Pažići mnogi mještani ostali su bez struje.

Nestanak struje i poplave u opštini Danilovgrad Izvor: Rina

Dramatičan Božić dočekalo je na stotine stanovnika opštine Danilovgard. Usjled obilnih višednevnih padavina rijeka Zeta izlila se iz svog korita i napravila haos.

"Poplavljene su kuće koje se nalaze u blizini rijeke Zete, ljudi su evakuisani iz svojih domova. Potopljeni su i poslovni objekti, bašte kafića, pričinjena je zaista ogromna materijalna šteta. Ipak, važno je samo da nema ljudskih žrtava a sve ostalo će se srediti i osušiti", kaže za RINU Bojan P. iz Danilovgrada.

Voda se izlila i na saobraćajnice, a na glavnom mostu koji je glavna saobraćajna veza u opštini saobraćaj je bio obustavljen satima. Poplavljena je i trafo-stanica u naselju Pažići pa je na stotine mještana ostalo bez struje.

"Sruje je nestalo na Badnje veče, tačnije baš oko ponoći i nije je bio cijeli dan. Došla je tek večeras. Jako teško, Božić smo dočekali bukvalno u mraku. Ni česnicu nismo mogli da napravimo. Telefoni su se isključili. Najavili su nove padavine, samo se nadamo da se ovakva havarija neće ponoviti, kažu mještani naselja Lalevići.

Izvor: Rina

Na sjeveru Crne Gore stanje se stabilizovalo

Rijeke i potoci koji su se izlili na području severa Crne Gore se povlače, a situacija je dosta bolja i nema poplavljenih domaćinstava.

"Ekipe su na terenu i bilo je intervencija na nekoliko lokacija kada je u pitanju crpljenje vode iz pomoćnih objekata, garaža i podruma. Sluzba komunalnog preduzeća je intervenisala na jednoj lokaciji zbog uklanjanja stabla koje se nasukalo. Dežurne ekipe redovno obilaze sva kritična mjesta, a nivo vodostaja je osjetno u padu", kazao je Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

On je pohvalio odličnu saradnju svih lokalnih službi koje su 24 sata pripravne i na terenu i daju svoj maksimum.

