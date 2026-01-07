Razbijen lanac prostitucije: Uhapšene tri kineske državljanke, slijedi im zabrana ulaska u Crnu Goru

U Podgorici su uhapšene tri državljanke Kine zbog bavljenja prostitucijom.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su tri kineske državljanke zbog bavljenja prostitucijom, a osim prekršajnih kazni izrečene su im i oštre mjere u skladu sa propisima o strancima.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, operativnim radom na terenu u dijelu grada City kvart, u jednom stanu su identifikovane i zatečene H. H. (42), Z. D. (40) i G. H. (43), državljanke Narodne Republike Kine, koje su se bavile nezakonitim aktivnostima iz oblasti prostitucije.

Nakon prikupljenih obavještenja, one su lišene slobode zbog prekršaja iz člana 27 Zakona o javnom redu i miru, koji se odnosi na prostituciju na javnom mestu ili radnje koje podstiču na prostituciju, nakon čega su sprovedene Sudu za prekršaje u Podgorici, gdje će im biti izrečene zakonom predviđene novčane kazne i druge sankcije.

Dodatnom proverom utvrđeno je da su kineske državljanke nezakonito boravile na teritoriji Crne Gore, zbog čega su im, odlukom policijskog inspektora za strance, izrečene represivne mjere. Donijeta su rešenja o povratku, sa obavezom da napuste Crnu Goru najkasnije do 14. januara 2026. godine.

Pored toga, izrečena im je i zabrana ulaska u Crnu Goru u trajanju od tri godine, što predstavlja jednu od najstrožih mjera koje se primenjuju prema stranim državljanima koji krše zakone ove države.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti sa pojačanim kontrolama i represivnim mjerama, sa posebnim akcentom na kažnjavanje svih oblika prostitucije i seksualne eksploatacije, u cilju zaštite javnog reda i mira, bezbjednosti građana i ljudskog dostojanstva.

