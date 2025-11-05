Tuzla potresena: Požar u Domu penzionera i hapšenja u slučaju podvođenja maloljetnica, oglasili se nadležni

Tuzlansko kantonalno tužilaštvo obratilo se javnosti povodom dva teška i aktuelna događaja u gradu – požara u Domu penzionera, u kojem je život izgubilo 11 osoba i slučaja iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije.

Glavni tužilac Vedran Alidžanović potvrdio je da je u požaru u Domu penzionera u Tuzli smrtno stradalo 11 osoba, dok je 38 hospitalizovano, od čega je četvoro pacijenata na respiratoru.

Istovremeno, Tužilaštvo nastavlja istragu u slučaju trgovine ljudima i iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije, u kojem su angažovani istražni timovi Sektora kriminalističke policije MUP-a TK.

Požar je prijavljen Policijskoj upravi Tuzla sinoć oko 20:45 sati, a na lice mjesta odmah su upućene vatrogasne ekipe, policija i hitna pomoć.

Alidžanović je istakao da je lično bio na mjestu događaja i svjedočio izuzetnom angažovanju i solidarnosti policajaca, vatrogasaca i medicinskog osoblja koji su evakuisali štićenike i zbrinuli povrijeđene.

Dežurni tužilac započeo je uviđaj u ranim jutarnjim satima, ali je privremeno prekinut zbog otežanih uslova na terenu; nastavak istrage i uviđaja planiran je čim to okolnosti dozvole.

Uz Kantonalno tužilaštvo, u istragu požara uključeni su i MUP TK te druge nadležne i stručne službe, koje prikupljaju dokaze i saslušavaju svjedoke.

U vezi sa slučajem trgovine ljudima, Alidžanović je naglasio da je postupak tajan zbog zaštite integriteta maloljetnih žrtava.

Istraga je počela u avgustu i u ovom periodu provedene su sve potrebne radnje provjere i dokazivanja.

“U ovih nekoliko mjeseci istraga je sprovedena vrlo uspješno, bez curenja informacija, što pokazuje i akcija izvedena prošle sedmice”, rekao je glavni tužilac.

Alidžanović je naglasio da Tužilaštvo nastavlja postupke i protiv službenika ukoliko postoje indicije o njihovom učešću u krivičnim djelima, ali i da poštuje profesionalnost časnih policajaca.

“Procesuirali smo policijske komesare, ministre i direktore KPZ-a zbog zloupotreba položaja, zlostavljanja i uzimanja mita. Rad Tužilaštva je uvijek utemeljen na činjenicama i stručnosti”, dodao je.

Portparol Tužilaštva TK, Admir Arnautović, apelovao je na medije da se suzdrže od iznošenja detalja koji mogu ugroziti istragu i identitet maloljetnih žrtava, naglašavajući važnost presumpcije nevinosti i zaštite djece.