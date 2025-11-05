Zbog tragedije u Tuzli odgođen meč Slobode i Mladosti

Tuzlaci i Mrkonjićani će, umjesto u četvrtak, igrati 12. novembra.

Izvor: ABA liga 2/Sloboda Tuzla/Darko Zabus

Duel petog kola košarkaške Lige BiH između Slobode i Mladosti, koji je trebalo da bude odigran u četvrtak, odgođen je za 12. novembar.

Zbog tragedije u Tuzli, gdje je u požaru koji je zahvatio Dom penzionera preminulo 11, a više od 30 osoba povrijeđeno, odlučeno je da se ovaj susret pomjeri za šest dana.

"U ime Omladinskog košarkaškog kluba Sloboda Energoinvest Tuzla izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih u sinoćnjoj strašnoj tragediji, a povrijeđenima želimo što brži oporavak. Ovom prilikom zahvaljujemo se kolektivu KK Mladost, službenim osobama, kao i komesaru takmičenja Draganu Kralju na iskazanom razumijevanju", saopšteno je iz OKK Sloboda.