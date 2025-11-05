logo
Nakon tragedije u Tuzli: Direktor doma penzionera podnio ostavku

Autor Nikolina Damjanić Izvor Avaz
0

Vanredni kolegij Gradskog vijeća Tuzle, koji je sazvao gradonačelnik Zijad Lugavić, počeo je minutom ćutanja u znak poštovanja prema štićenicima Doma penzionera koji su izgubili život u tragičnom požaru.

251105015.599631_xxl.jpg Izvor: A.K./Klix

Prema saznanjima lista Avaz, direktor Doma penzionera Tuzla, Mirsad Bakalović, podnio je ostavku na svoju funkciju.

U požaru koji je sinoć zahvatio Dom penzionera u Tuzli stradalo je 11 osoba, dok je 35 lica povrijeđeno, među njima i najmanje dvoje teže.

Među povrijeđenima su, osim štićenika Doma, i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, vatrogasci i zaposleni u Domu penzionera.

