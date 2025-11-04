logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki požar u Domu penzionera u Tuzli: Vatrogasci na terenu, evakuacija u toku

Veliki požar u Domu penzionera u Tuzli: Vatrogasci na terenu, evakuacija u toku

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
0

Požar većih razmjera večeras je zahvatio dio zgrade Doma penzionera u Tuzli, a brojne vatrogasne ekipe učestvuju u gašenju vatre koja je izbila na jednom od spratova ustanove.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Brojne vatrogasne ekipe, pripadnici hitne službe i policija trenutno se nalaze u zgradi Doma penzionera u Tuzli, u kojoj je u večernjim satima došlo do izbijanja požara, piše Klix.

Požar je vatrogasnim ekipama prijavljen oko 20:45 sati, a uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.

Vatra je zahvatila jedan od spratova koji se nalazi na vrhu zgrade, zbog čega je gašenje vatre otežano.

Takođe, trenutno ne raspolažemo informacijama da li ima povrijeđenih osoba, a u neposrednoj blizini zgrade su se okupili i članovi porodica štićenika koji se nalaze u unutrašnjosti objekta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Tuzla penzioneri

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ