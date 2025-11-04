Veliki požar u Domu penzionera u Tuzli: Vatrogasci na terenu, evakuacija u toku

Požar većih razmjera večeras je zahvatio dio zgrade Doma penzionera u Tuzli, a brojne vatrogasne ekipe učestvuju u gašenju vatre koja je izbila na jednom od spratova ustanove.

Izvor: Shutterstock

Brojne vatrogasne ekipe, pripadnici hitne službe i policija trenutno se nalaze u zgradi Doma penzionera u Tuzli, u kojoj je u večernjim satima došlo do izbijanja požara, piše Klix.

Požar je vatrogasnim ekipama prijavljen oko 20:45 sati, a uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.

Vatra je zahvatila jedan od spratova koji se nalazi na vrhu zgrade, zbog čega je gašenje vatre otežano.

Takođe, trenutno ne raspolažemo informacijama da li ima povrijeđenih osoba, a u neposrednoj blizini zgrade su se okupili i članovi porodica štićenika koji se nalaze u unutrašnjosti objekta.