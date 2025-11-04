logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gori skladište guma u blizini Zagreba: Vjetar otežava gašenje požara (VIDEO)

Gori skladište guma u blizini Zagreba: Vjetar otežava gašenje požara (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U skladištu guma Fabrike "Pneumatik" u hrvatskom gradu Sveta Nedelja izbio je požar, nema informacija o povrijeđenima, vjetar otežava gašenje, a veliki gust crni dim vidljiv je iz Zagreba i Samobora.

Gori skladište guma u Hrvatskoj Izvor: Screenshot/MediaservisHR

Požar je buknuo oko 11.00 časova, sve vatrogasne ekipe grada su na terenu, a u pomoć im stižu i vatrogasci iz drugih sredina, prenose hrvatski mediji.

Stanovnici Svete Nedelje dobili su na mobilne telefone poruku upozorenja uz objašnjenje da zatvore prozore i ne približavaju se mjestu požara.

Uzrok požara nije poznat.

O događaju je obaviješten dežurni toksikolog i inspekcija zaštite okoline. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

požar Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ