Gori skladište guma u blizini Zagreba: Vjetar otežava gašenje požara (VIDEO)

U skladištu guma Fabrike "Pneumatik" u hrvatskom gradu Sveta Nedelja izbio je požar, nema informacija o povrijeđenima, vjetar otežava gašenje, a veliki gust crni dim vidljiv je iz Zagreba i Samobora.

Požar je buknuo oko 11.00 časova, sve vatrogasne ekipe grada su na terenu, a u pomoć im stižu i vatrogasci iz drugih sredina, prenose hrvatski mediji.

Stanovnici Svete Nedelje dobili su na mobilne telefone poruku upozorenja uz objašnjenje da zatvore prozore i ne približavaju se mjestu požara.

Veliki pozar u Svetoj Nedelji. Gori skladiste guma u naselju Strmec, na terenu su vatrogasci.pic.twitter.com/hU1oOhL5UU — Media servis (@MediaservisRH)November 4, 2025

Uzrok požara nije poznat.

O događaju je obaviješten dežurni toksikolog i inspekcija zaštite okoline.

(Srna)