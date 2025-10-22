Novi snimak napada ispred Skupštine Srbije: Ulazi u šator sa kantom benzina, a onda puca u čovjeka

Osumnjičeni ulazi u kamp sa kantom benzina, a potom puca na čovjeka.
Tokom obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prikazan je video snimak na kojem se vidi kako je izgledao incident koji se danas dogodio u kampu ispred Skupštine u centru grada. Kako se vidi na snimku, osumnjičeni ulazi u kamp sa kantom benzina, a potom puca na čovjeka u bijeloj majici, A. V.
Na snimku se takođe čuje kako A. V. priznaje da je želio da uradi nešto kako bi ga policija ubila: "Probao sam da prospem benzin i neki čovjek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovjek je naišao pa sam ispalio metke u njega. Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio šator, sipao sam u Francuskoj ulici. Htio sam da me ubijete jer više ne mogu da živim."
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas u palati Srbija da je ispred Skupštine Srbije bio teroristički akt. On je rekao da uhapšeni od 1993. godine ima pištolj "crvena zastava" dok je drugi razdužio u predaji oružja, dok od 2018. ima na svoje ime trofejno oružje "melior".
